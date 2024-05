Concessioni balneari, parco marittimo, Ortazzo: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 7 maggio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Taglieggiati a Marina Romea anche i parcheggi liberi, grazie ancora una volta al Parco marittimo”; “Quale futuro sulle concessioni balneari del comune di Ravenna”; “Lido di Classe incalza il Parco del Delta. Ortazzino sud sunito in zona B”. Seguiranno informative e comunicazioni da parte del presidente del Consiglio comunale sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Quindi si passerà alle interrogazioni: “Tratto di via Dell'Ancora a Punta Marina vietato a pedoni e ciclisti”; "Per una sollecita attivazione del controllo dei passaggi camion in viale Mattei"; "Progetto di fattibilità in merito alla creazione di una scogliera di ostriche e sabellarie alla foce del torrente Bevano".

Successivamente saranno esaminate e votate le proposte di deliberazione: “Approvazione schema di atto di adesione tra comune di Ravenna, struttura di supporto al commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e società Sogesid spa per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto legge 61/23, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1 maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 100/2023”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, comma 1, lettera e) per lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni”; “Applicazione avanzo di amministrazione e conseguente variazione al Dup 2024/2026 - al Bilancio di previsione 2024/2026 e al Piano investimenti 2024/2026 - annualità 2024 (articolo 175, comma 2 del Testo unico degli enti locali 267/2000)”; “Espressione dell'intesa dell'amministrazione comunale, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 37/2002, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo denominato "Opere di somma urgenza finalizzate al rialzo e rinforzo arginale del canale via Cupa a monte di Strada provinciale Viazza fino a Strada provinciale Godo in località Villanova (RA)", redatto dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell'ambito dell'ordinanza 19 del 12/01/2024 del Commissario straordinario per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, avente valenza di Poc ai fini di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere”.

Si passerà alla proposta di ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto “Adesione del comune di Ravenna in qualità di Lead partner al progetto Green hydra, finanziato dal programma interreg europe 2021-2027. Variazione al Bilancio 2024-2026”. Infine si discuteranno la mozione “Provvedere all’installazione dell’illuminazione pubblica lungo tutto il viale pedonale di via Pomposa che costeggia il parco Teodorico” e l’ordine del giorno "A Bologna gravissimo attacco a dirigente della Digos da parte degli studenti pro Palestina".