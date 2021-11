Concessioni balneari, Pri: "Servirà il contributo tempestivo di tutti per tutelare le aziende del settore"

Il Partito Repubblicano di Cervia si schiera a sostegno degli operatori balneari dopo che la sentenza del Consiglio di Stato ha sancito la scadenza delle concessioni balneari a fine 2023. "Alla luce della sentenza appena approvata, che vede l’estromissione delle imprese balneari esistenti, riscontriamo che è stata responsabilità dei governi italiani, sia di sinistra che di destra, la carente fase di interlocuzione con i vertici politici europei, al fine di risolvere il problema della legge Bolkestein, datata 2006 - rilevano i due Pri - Sono perciò circa 15 gli anni che i governi hanno avuto a disposizione per promuovere una Legge Quadro che salvaguardasse gli operatori economici della spiaggia, ma oggi dobbiamo purtroppo riscontrare che questa opportunità non è stata presa in considerazione dalla politica italiana".

"E’ evidente come, a questo punto - insistono i repubblicani - sia necessario il contributo tempestivo di tutti per tutelare le 30 mila aziende italiane che operano in questo settore, di cui 1.430 romagnole. Le categorie economiche nazionali e regionali promuoveranno, a questo proposito, vari incontri politici urgenti, con l’obiettivo di trovare dei punti d’incontro con l’Europa".

"Diversamente, ci chiediamo se la politica europea si sia posta il problema del rischio di sostituire gli attuali operatori, piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno contribuito a creare il modello turistico romagnolo, con multinazionali straniere (cinesi, russe…) che dispongono di capitali enormi, ma che affosserebbero la tipicità romagnola, costruita con tanti sacrifici di generazione in generazione. Auspichiamo - concludono i repubblicani - che tutte le parti politiche si mettano a disposizione per iniziare un percorso risolutivo".