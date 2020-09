Condannati per aver coperto svastiche con fiori e cuori: "L'antifascismo non si processa"

Avevano ricoperto svastiche e simboli inneggianti al nazismo con fiori e cuori. E per questo sono stati condannati. E' quanto è successo a Ravenna, dove il Gip del Tribunale ha condannato tre attivisti della Rete Antifascista - Raffaella Veridiani, Michael Da Ros e Stefano Pelloni - per imbrattamento aggravato relativo a un episodio del 2018, quando i tre realizzarono alcuni disegni con le bombolette spray sulle pareti di una scuola materna per coprire delle svastiche.

La condanna ha suscitato l'indignazione da parte di molti, tra i quali i Proletari comunisti di Ravenna: "Il Tribunale della borghesia e le forze dell'ordine di questa città non è certo la prima volta che si distinguono nella persecuzione di attività antifasciste che escono dai confini di un antifascismo sterile, elettoralistico, autoreferenziale. Della svastica sul sacrario di Camerlona, dell'oltraggio neofascista a Ponte degli Allocchi di qualche mese fa, per citare solo gli ultimi esempi, uniti all'autorizzazione questurina della commemorazione dell'assassino fascista Muti, con tanto di scorta poliziesca che, di fatto, legittima l'apologia di fascismo, al contrario, non hanno dato luogo ad alcuna azione repressiva. L'assurdo provvedimento repressivo del Tribunale di Ravenna si inserisce in un clima generale che a livello nazionale punta a reprimere l'antifascismo militante, così come le lotte sociali e politiche anticapitaliste, antirazziste e antimperialiste, la solidarietà con le rivolte carcerarie. Se si comprende la portata dell'attacco repressivo non basta la difesa legale nelle aule dei Tribunali, ma bisogna riorganizzare le forze dell'antifascismo militante, coinvolgere studenti e lavoratori, portare la denuncia e l'appello alla mobilitazione nei quartieri. Facciamo appello per organizzare al più presto una mobilitazione cittadina. Prepariamo un'assemblea cittadina e un presidio nel luogo dove è stata fatta la giusta e necessaria pulizia dei simboli nazisti e davanti al Tribunale dei benpensanti borghesi. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. L'antifascismo non si processa".

Della stessa idea il Fronte militante per la ricostruzione del Partito Comunista: "Denunciamo il ruolo delle istituzioni borghesi che tutelano i fascisti concedendogli spazi e lasciandoli sfilare e commemorare gerarchi assassini, rimanendo impuniti, mentre scagliano tutta la repressione verso chi porta avanti i valori dell'antifascismo e difende la resistenza. Esprimiamo solidarietà ai compagni antifascisti processati. L'antifascismo non si processa, i veri criminali sono i fascisti e chi li protegge".