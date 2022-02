Conferenza delle Democratiche: Federica Moschini eletta coordinatrice provinciale

Si è svolta sabato pomeriggio, nella sede del circolo Pd di Piangipane e in collegamento da remoto, l’assemblea della Conferenza delle Democratiche di Ravenna alla presenza del segretario provinciale Alessandro Barattoni e della vice segretaria regionale Ouidad Bakkali. L’assemblea ha eletto con voto unanime Federica Moschini nuova portavoce provinciale. Moschini, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto in questi anni la coordinatrice uscente Mirella Dalfiume, ha ricordato le priorità della conferenza e di tutto il Partito Democratico perché come ha detto il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento, la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano.

“Si apre in questi mesi – ha detto Moschini - una nuova fase e l’agenda dovrà concentrarsi su alcune priorità: dalle leggi ferme in parlamento all’osservatorio sull’attuazione del Pnrr, dalle statistiche sulle violenze di genere alle politiche per la condivisione del lavoro di cura La parità salariale, il raggiungimento dei ruoli apicali, il potere negato alle donne sono temi urgenti , troppo spesso relegati a discussioni marginali e che invece devono acquistare centralità nel dibattito politico di una società ancora intrisa di stereotipi patriarcali e paternalistici. Le donne partecipano alla creazione del Pil per il 37%, il gender pay gap è del 18% e la percentuale media di donne nei consigli di amministrazione delle aziende è del 13,8%. L’affermazione sociale, lavorativa ed economica sono obiettivi purtroppo non ancora raggiunti. Il nostro lavoro comincia da qui". Oltre alla coordinatrice Federica sono state elette le delegate per l’esecutivo regionale: Greta Cavallaro, Stefania Ciani e Marta Garuffi.