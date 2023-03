Conferenza sulla guerra in Ucraina: "La maggioranza del popolo è contraria alla politica guerrafondaia"

Prc, Pc, Pci, Potere al Popolo e Unione Popolare di Ravenna fanno il resoconto di una serata dedicata al tema della guerra in Ucraina: "E' stata una sala D'Attorre gremita quella che sabato sera, per oltre tre ore, ha accolto la conferenza del prof Angelo D'Orsi sulla guerra in Ucraina e il nuovo ordine mondiale. Nonostante la propaganda guerrafondaia che ormai da un anno martella le menti propagandando l'invio di armi all'Ucraina, la grande partecipazione di sabato sera ha dimostrato quello che già sapevamo. La maggioranza del popolo è contraria a questa politica guerrafondaia e la classe politica italiana ed europea sta agendo in spregio e contro il volere e gli interessi del suo popolo. Questo è il vero volto delle cosiddette "democrazie" liberali", spiegano i movimenti di estrema sinistra.