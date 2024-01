A Faenza la riunione regionale dei Cinque Stelle. Tra gli ospiti l'ex premier Giuseppe Conte

Ci sarà anche Giuseppe Conte, ex premier e presidente nazionale del Movimento 5 stelle, alla riunione regionale dei pentastellati che si terrà sabato 3 febbraio al PalaCattani di Faenza. All'evento, si spiega in una nota, parteciperanno oltre mille attivisti e simpatizzanti e "rappresenterà un momento di confronto e di dialogo fondamentale per dare ulteriore impulso alla nostra crescita sui territori e dare forma al futuro politico in regione che in questo 2024 ci vedrà impegnati in importanti appuntamenti elettorali".

Oltre a Conte parteciperanno Paola Taverna, vicepresidente vicaria del M5S, già senatrice e vicepresidente del Senato; Susy Matrisciano, coordinatrice del comitato per i rapporti territoriali, già senatrice e presidente della Commissione Lavoro; Vito Crimi, già senatore, responsabile piattaforme informatiche; Marco Croatti, senatore e coordinatore regionale M5S; Gabriele Lanzi, coordinatore regionale M5S, già senatore; Sabrina Pignedoli, europarlamentare, componente comitato formazione e aggiornamento; Stefania Ascari, deputata, componente comitato politiche di genere e diritti civili; Cafiero De Raho, deputato, componente del comitato Giustizia e Legalità, già procuratore nazionale antimafia; Silvia Piccinini, consigliera regionale M5S; Giulia Sarti, già deputata e presidente della Commissione Giustizia, attualmente in giunta a Bologna e città metropolitana, componente del comitato giustizia e legalità.

Ci saranno inoltre Gianni Girotto, coordinatore comitato transizione ecologica e digitale, già senatore e presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo; Maria Edera Spadoni, già vicepresidente Camera e Deputata; Maria Laura Mantovani, già senatrice; Vittorio Ferraresi, già deputato e sottosegretario alla giustizia e Davide Zanichelli, già deputato.

Il programma prevede dibattiti, workshop e interazioni dirette tra i membri del M5S e la comunità. Saranno presenti anche tutti i coordinatori e le coordinatrici provinciali, i consiglieri comunali. L'accesso all'evento si aprirà alle 9:30, dando ai partecipanti il tempo di arrivare e sistemarsi. L'evento stesso avrà inizio alle 10:30 e si concluderà alle 16:30, offrendo un'intera giornata di discussione e collaborazione. Per facilitare l'accesso all'evento, sarà disponibile un servizio navetta gratuito, con autobus elettrico, dalla stazione di Faenza al PalaCattani e viceversa, con partenze ogni 15 minuti dalle 8:30 alle 10:30 e servizio di ritorno al termine dell'evento.