Congresso Pd, vota la metà degli iscritti. Nei circoli netta vittoria di Bonaccini

Si sono conclusi i congressi di circolo del Partito Democratico nella provincia di Ravenna, per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito. Il voto tra gli iscritti nei circoli ha permesso di definire i due candidati che andranno alle primarie del 26 febbraio e che si contenderanno la guida del Pd dopo le dimissioni di Enrico Letta. Si tratta quindi del primo step, dato che alla fine del mese ci sarà il "ballottaggio". Nel territorio Ravenna e provincia, in particolare, si sono registrati 1.666 votanti, pari al 48% degli aventi diritto, vale a dire i 3.500 iscritti della Federazione Pd. La vittoria è andata a Stefano Bonaccini, che con 1.097 voti ha ottenuto il 66,5% dei consensi degli iscritti. Segue Elly Schlein che ha ottenuto 398 voti e il 24,1% delle preferenze. Chiudono i 125 voti espressi per Gianni Cuperlo (7,6%) e i 28 per l'ex ministro Paola De Micheli (1,7%).