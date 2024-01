Il congresso provinciale del Psi elegge Pierdomenico Lonzi come nuovo segretario

Pierdomenico Lonzi è il nuovo segretario provinciale di Ravenna del Partito Socialista. L’elezione unanime di Lonzi è avvenuta a conclusione dei lavori del congresso socialista svoltosi sabato a Russi in sala Ravaglia dove, con le bandiere del Partito Socialista, dell’Italia e dell’Europa, campeggiavano la gigantografia di Giacomo Matteotti e un grande simbolo del Psi sormontato dallo slogan “Socialisti in Italia come in Europa”.

Dopo l’indirizzo di saluto della sindaca Valentina Palli, ha svolto la relazione introduttiva il segretario uscente Francesco Pitrelli che, in conclusione, ha confermato la sua decisione di non ricandidarsi per dedicarsi pienamente ai suoi incarichi di dirigente nazionale e regionale del partito.

Sono poi intervenuti i segretari del Pd Alessandro Barattoni, Azione Filippo Govoni, Italia Viva Roberto Fagnani, +Europa Nevio Salimbeni e Sinistra Italiana Alessandro Perini, “tutti manifestando di voler cercare assieme ai socialisti la via per ricostruire una alternativa all’attuale governo nazionale, salvaguardare e accrescere i governi locali di centro sinistra”, riporta una nota del partito. Presente anche il segretario regionale Francesco Bragagni

Gli organismi eletti. Segreteria: Pierdomenico Lonzi (segretario), Lorenzo Corelli (tesoriere), Francesco Pitrelli, Filippo Barbieri, Massimo Corbelli, Federica Gullotta. Completano la Direzione: Stefano Bagnoli, Massimiliano Bezzi, Remo Cavallo, Jacopo Cavina, Federico Facchini, Armando Menichelli, Federico Penazzi, Giorgio Ricci, Maria Severi. Commissione di Garanzia: Lino Calisti (presidente), Daniele Bilosi, Enzo Ceccaroni. Invitati: gli amministratori locali Anna Liverani e Carlo Sante Venturi, il responsabile scuola e cultura Luigi Neri, i decani Mario Marangon e Nicola Olanda.