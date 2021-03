Conselice, appuntamento con Alberto Pagani (Pd) per una riflessione sul governo Draghi

Il parlamentare dem è protagonista del primo incontro del progetto "Conselice, come stai?"

"Conselice, come stai?". Questo è il titolo del progetto iniziato alcuni mesi fa dal Pd di Conselice con un questionario proposto sia sui social che in forma cartacea grazie al quale abbiamo raccolto preoccupazioni, richieste, paure che i cittadini del nostro Comune stanno provando in questi mesi di pandemia.

"La quotidianità, fatta spesso di solitudine viene stravolta da informazioni molte volte distorte. L’emergenza ci ha fatto scoprire che da soli non possiamo andare da nessuna parte e che la politica deve svolgere appieno il compito che le è proprio cioè essere al servizio dei cittadini, interpretare i cambiamenti e aiutarli a superare le difficoltà - riferisce il gruppo Pd di Conselice -. Per questo la seconda parte del progetto prevede una serie di incontri su quei temi che oggi sono più attuali e che pensiamo possano interessare i cittadini".

Il primo appuntamento dal titolo “PD e governo Draghi: il nostro protagonismo in un tempo nuovo” sarà lunedì 15 marzo ore 20.30 con ospite l’On. Alberto Pagani per confrontarci sul governo Draghi e sul ruolo e la prospettiva del Pd al suo interno. La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice oppure collegandosi al link che sarà reso disponibile sulla medesima pagina.