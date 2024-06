Conselice, ecco la nuova giunta comunale nominata dal sindaco Sangiorgi

Il neoeletto sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi ha nominato a tempo di record, appena 4 giorni dopo l'elezione, la propria giunta. I quattro assessori che lo affiancheranno nel governo del Comune per il prossimo quinquennio sono Martina Baldini (vicesindaca), Raffaele Alberoni, Maria Grazia Bacchini e Kocis Urso.

Martina Baldini, 33 anni, architetto libera professionista, si occupa di progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza nei cantieri. Vive a Conselice con il compagno. Nominata vicesindaca, avrà le deleghe a Lavori pubblici e patrimonio, Decoro urbano e Cura del verde pubblico.

Raffaele Alberoni, classe 1962, ha tre figli, è consulente logistico e informatico, responsabile regionale di atletica leggera. Già assessore dal 2019 al 2024, per questo nuovo mandato assumerà le deleghe Servizi educativi, Sport, Viabilità e trasporto pubblico, Attività produttive e commerciali, Protezione civile e Transizione digitale.

Maria Grazia Bacchini, 66 anni, sposata, ha un figlio e due nipoti; pensionata, psicologa psicoterapeuta, già responsabile dell'area tutela minori dell'Ausl Romagna. Assumerà le deleghe alle Politiche sociosanitarie e welfare, Politiche abitative, Pari opportunità, diritti e inclusione.

Kocis Urso, 47 anni, è sposato con due figli; è responsabile tecnico commerciale presso un'azienda santagatese. Tra i soci fondatori di associazioni dedicate al teatro come Tilt Imola e Artlab Conselice. Avrà le deleghe alla Cultura, Associazionismo e volontariato, Gemellaggi e scambi culturali, Turismo e Promozione del territorio, Politiche giovanili.

Il sindaco Andrea Sangiorgi, 25 anni, è iscritto all'ultimo anno di Scienze politiche sociali internazionali all'Università di Bologna. Già consigliere comunale e assessore nella legislatura 2019-2024. Conserverà le deleghe al Bilancio e società partecipate, Risorse umane, Urbanistica ed edilizia, Ambiente, transizione energetica e agricoltura, Servizi al cittadino, Comunicazione, Polizia locale, legalità e sicurezza, Politiche partecipative.

"Ho presentato ai cittadini la squadra di giunta in campagna elettorale - dichiara il sindaco Andrea Sangiorgi -. Questo ci ha permesso in pochi giorni dalla mia elezione di renderla operativa, per poter già affrontare le sfide che ci aspettano. Abbiamo da subito incontrato i vari uffici comunali per fare insieme il punto della situazione. Vogliamo infatti comprendere fin da subito i progetti già delineati e dove occorre intervenire per dare concretezza al nostro progetto di governo, su cui i cittadini ci hanno dato fiducia. Incontreremo nelle prossime settimane tutte le associazioni del territorio e le realtà locali per partire davvero insieme".