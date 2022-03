“Conselice incontra” l'Eurodeputata PD Elisabetta Gualmini

"A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo un po'. Nessuna sanzione o intimidazione fermerà me o l'Europarlamento dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno". Così si esprimeva un anno fa David Sassoli quando venne dichiarato persona non gradita a Mosca, e mai come ora quelle parole sono così attuali. Così come attuale è la visione dell’Europa che il Presidente Sassoli ci ha lasciato nella prefazione al libro "Verso casa. Il lungo viaggio dell'Europa per ritrovare sé stessa", di Donato Bendicenti da cui prende spunto la serata di dialogo e confronto organizzata venerdì 4 marzo ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Conselice dal Partito Democratico.



“Una certa idea d’Europa - afferma la Segretaria Comunale del PD Rita Brignani - vuole essere un colloquio con Elisabetta Gualmini - Eurodeputata PD - e con Paola Pula - Sindaco di Conselice - per affrontare i temi dell’attualità partendo dall’evolversi della crisi ucraina fino alle politiche per la ripartenza, dopo due anni di pandemia. E forse proprio in risposta agli scenari di cambiamento prospettati dall’emergenza sanitaria, la capacità di adattamento delle istituzioni europee si è irrobustita. La velocità con cui le crisi internazionali si presentano ha imposto all’Europa di essere più flessibile, ma anche più conscia del proprio ruolo.”

.

La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice.