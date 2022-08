Due consiglieri lasciano la Lega e vanno verso Fratelli d'Italia: "A Cervia opposizione di facciata"

Da Salvini alla Meloni: i due consiglieri comunali di Cervia Gianluca Salomoni e Monica Garoia, eletti tra le file della Lega, hanno ufficializzato oggi (mercoledì) il passaggio al gruppo misto. I due ormai ex leghisti hanno confermato di voler sostenere il centro-destra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e di "guardare con interesse e simpatia" alla proposta politica di Giorgia Meloni, e quindi Fratelli d'Italia. Ma non mancano anche le critiche al Carroccio.

"Ringraziando tutti coloro che sono stati al nostro fianco sino ad oggi, in primis l’onorevole Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, riteniamo conclusa la nostra esperienza politica all’interno della lista Lega Salvini Premier-Cervia - spiegano Salomoni e Garoia - Continuiamo, con maggior impegno, a svolgere il nostro ruolo nell’interesse della collettività e motiviamo la nostra uscita dal gruppo consiliare Lega Cervia a causa delle incomprensioni al suo interno, che si sono acuite per la mancanza di una guida, circostanza questa aggravatasi negli ultimi mesi. In questi rimanenti due anni di legislatura cercheremo di lavorare affinché si creino le opportunità per dare alla città di Cervia la possibilità di scegliere alle prossime elezioni amministrative una nuova vera alternativa di centro-destra, che possa finalmente governare la città dopo 70 anni di egemonia di sinistra, e non una opposizione di facciata".

"Continuiamo a riconoscerci nella coalizione di centro-destra - continuano i due - che sosterremo in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, e guardiamo con interesse e simpatia alla proposta politica di Giorgia Meloni, tesa a costruire una grande forza riformista e conservatrice. Ribadiamo che resta ferma e primaria la nostra attenzione alla città e alla difficoltà dei cittadini, specie in un momento difficile e denso di incognite sociali ed economiche, dei quali continueremo a essere interlocutori e portavoce con estrema convinzione. Occupiamo il posto di consigliere per volontà del voto popolare che ci ha portato in consiglio comunale, ed è solo a loro che dobbiamo rendere conto del nostro operato e delle nostre scelte".