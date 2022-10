Consiglio comunale, Cameliani (Pd) è il nuovo presidente: "La sua serietà e dedizione saranno fondamentali"

Sono state rispettate le previsioni della vigilia. Nella seduta di martedì è stato eletto presidente del Consiglio Comunale di Ravenna, Massimo Cameliani che succede quindi a Ouidad Bakkali, eletta in Parlamento. Già assessore nelle precedenti amministrazioni e capogruppo del Partito Democratico, per Cameliani arriva dunque un nuovo importante incarico comunale. Cameliani è stato eletto presidente con 23 voti favorevoli, 2 contrari (Rolando della Lega e Verlicchi de La Pigna) e 6 astenuti (i consiglieri di Fratelli d'Italia e Viva Ravenna ed Ercolani della Lega).

"Tutti i consiglieri del Pd – ha detto il segretario comunale dem Lorenzo Margotti – desiderano ringraziare Bakkali per il lavoro svolto e augurarle buon lavoro per il nuovo incarico. Siamo soddisfatti che la presidenza del Consiglio spetti ora a Massimo Cameliani che abbiamo già conosciuto e stimato come assessore e capogruppo, ruoli che ha ricoperto con grande impegno e competenza. Siamo certi che la sua serietà e dedizione saranno fondamentali nel suo ruolo di garante per il corretto svolgimento delle sedute consiliari. Gli esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro con la certezza che si possa continuare a lavorare tutti insieme in un confronto che tenga conto delle diverse posizioni e che sia costruttivo e dialogante nell’interesse della città".

Al posto di Massimo Cameliani, come capogruppo del Partito Democratico, salirà Marco Montanari. Il consigliere, 46enne, medico oncologo all’ospedale di Ravenna, guiderà i consiglieri democratici. Anche a lui il segretario Margotti ha fatto le congratulazioni. "Esprimo grande soddisfazione – ha detto - per la nomina di Marco Montanari, emersa dal gruppo consigliare del PD. Ritengo che Montanari potrà svolgere al meglio il ruolo di capogruppo grazie alla stima di cui gode e alla capacità di coinvolgere e rapportarsi con tutta la squadra. Inoltre sono sicuro che saprà collaborare al meglio tanto con gli alleati quanto con le opposizioni. Auguro quindi un ottimo lavoro a lui e a tutto il gruppo".