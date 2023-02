Caso autovelox a Faenza, i 5 stelle difendono l'assessore Bosi e attaccano Italia Viva

La questione degli autovelox sulla circonvallazione torna ad essere argomento di discussione in consiglio comunale. Nel corso della seduta calendarizzata martedì alle 18,30 nella sala consiliare si Faenza saranno infatti discusse le mozioni presentate dai civici di Area Liberale e relative al rimborso delle sanzioni. Attraverso le mozioni presentate da Gabriele Padovani si chiede inoltre la revoca delle deleghe dell’assessore alla sicurezza Massimo Bosi. In difesa dell’assessore si è schierato il Movimento 5 Stelle, che attraverso un comunicato inviato alla stampa alla vigilia della seduta ha replicato non solo ad Area Liberale ma anche a Italia Viva, rappresentata dal capogruppo Alessio Grillini. Nel documento si ripercorre la questione dei ricorsi avverso le sanzioni che sono poi stati accolti dal giudice di pace: “A Faenza - si legge - l’installazione dei due autovelox in via Assirelli continua a far discutere, tanto che alcuni cittadini si sono rivolti al giudice di pace per annullare i verbali emessi a seguito di infrazioni per alta velocità, ottenendo esito favorevole. La stessa opposizione in Consiglio Comunale, assieme al consigliere Alessio Grillini di Italia Viva, ha cavalcato questo malumore scagliandosi contro l'operato del Comune, fino ad arrivare ad oggi, tramite il Gruppo di Area Liberale, a presentare un documento che chiede la revoca delle deleghe dell’Assessore Massimo Bosi”.

In virtù dell’accoglimento dei ricorsi il Movimento 5 Stelle faentino ha risposto poi agli attacchi evidenziando l’azione dell’amministrazione “il Comune ha sempre agito rispettando i criteri necessari per l'installazione dei Velox, in accordo con Prefettura e Polizia Stradale. Anzi, per migliorare la visibilità, i dispositivi dopo un primo inserimento, sono stati spostati in un punto meglio identificabile e il cartello della segnaletica è stato sostituito con uno di maggiori dimensioni. Anche se, ci piace rimarcarlo, è la segnalazione col "cappello del vigile" che indica la postazione e non la vista del dispositivo che di notte, non essendo catarifrangente, risulterebbe comunque difficilmente identificabile. Motivazioni che indurranno l'Amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, a fare ricorso in appello contro le sentenze. I limiti di velocità - prosegue il comunicato - non solo rispecchiano direttive europee, ma soprattutto sono necessari per la salvaguardia degli automobilisti e per far sì che circonvallazioni o tangenziali non siano scambiate alla guisa di corsie autostradali. Nel caso di Faenza, per fare un esempio, da nota stampa è risultato che tra le sanzioni revocate figurano quelle di un cittadino che per ben 11 volte ha ignorato il limite di velocità”.

Nella replica è poi intervenuto lo stesso assessore Bosi specificando che: “E’ un paradosso ma alcuni rappresentanti delle forze politiche dell’opposizione insieme al consigliere Grillini, sabato scorso erano in prima fila ad un incontro sul tema della sicurezza stradale, in cui si sottolineava il grande numero di incidenti causati dalla forte velocità e dalla distrazione. A fronte di ciò, nella stessa sede, si conveniva di predisporre ogni tipo di progettazione strutturale e di controllo per limitare la catastrofe degli eventi negativi che accadono quotidianamente. La stessa Prefettura, a seguito della diffusione dei numeri degli incidenti nel 2022, ha chiesto a tutti i Comuni della Provincia di individuare strade pericolose dove installare, poste tutte le verifiche necessarie, nuove apparecchiature Velox. Non è un caso, infatti, che proprio su via Assirelli, l'installazione dei Velox abbia portato ad una sensibile riduzione della velocità da parte degli automobilisti, rendendo più sicura la strada”.

"La messa in sicurezza di questa arteria stradale strategica per la città, e l'importanza, in una lettura direttamente correlata, di pensare all'installazione di apparecchi di rilievo della velocità nel pieno rispetto della legge. Solo e soltanto per un nobile fine, quello della tutela degli utenti della strada e dei cittadini - afferma il coordinamento provinciale di Italia Viva - Del resto sono anni che Grillini si batte per la sicurezza della circonvallazione, e degli utenti della strada e ciò che lui ha messo in discussione non è il rispetto delle regole, a cui è strettamente legato. L'apporto di Grillini e di Italia Viva alla maggioranza è sempre stato puntuale e leale, mai un voto diverso in consiglio comunale, e questo ci piace sottolinearlo. Il fatto di stare in maggioranza, non significa però stare silenti, e non dare liberamente il proprio contributo al dibattito politico per un tema tra l'altro per noi identitario".