Consiglio comunale, Massimo Cameliani è il nuovo capogruppo del Pd

Nella serata di giovedì si è riunito il gruppo consiliare del Partito Democratico con i nuovi eletti, alla presenza degli assessori e del segretario provinciale Alessandro Barattoni. È stato indicato come capogruppo Massimo Cameliani che inizierà da subito a lavorare per coordinare il lavoro dei nuovi consiglieri.

Cameliani ha espresso la sua soddisfazione per l’incarico ricevuto. “Ho accettato la proposta – ha dichiarato - con umiltà e dedizione e con lo spirito di servizio e l’interesse per la comunità ravennate con cui ho lavorato finora. Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia, sarà un impegno importante nell’istituzione più rappresentativa della città. È un periodo difficile dal punto di vista politico a livello nazionale e internazionale ma dobbiamo assumere sempre più il dovere fondamentale di rendere il Consiglio Comunale un luogo di rappresentanza di tutti i cittadini anche di quelli che non sono andati al votare. Ascoltare la cittadinanza e portare la rappresentanza di tutti sarà il nostro dovere.”

Anche il segretario comunale del PD Marco Frati si è dichiarato contento per la nomina. “Esprimo grande soddisfazione – ha detto - per il nome di Massimo Cameliani, emerso dal nuovo gruppo consigliare del PD. Ritengo che Massimo potrà svolgere al meglio il ruolo di capogruppo grazie alla sua esperienza, competenza, conoscenza delle dinamiche della macchina amministrativa e capacità di coinvolgere e valorizzare tutta la squadra. Inoltre, grazie alla stima di cui gode da parte di tutti, sono certo che saprà collaborare al meglio tanto con gli alleati quanto con le opposizioni. Auguro quindi un ottimo lavoro a lui e a tutto il gruppo.”