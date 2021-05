Consiglio comunale, Michele Casadio lascia Italia Viva e torna tra le fila del Pd

Il capogruppo in consiglio comunale a Ravenna di Italia Viva, Michele Casadio, fa marcia indietro e torna tra le fila del Partito democratico. Il consigliere, spiega in apertura della seduta di giovedì pomeriggio la presidente dell'assise Livia Molducci, ha dato le dimissioni da Italia viva la settimana scorsa, chiedendo di entrare nel gruppo consigliare dem. E giovedì arriva il via libera ufficiale. Casadio aveva lasciato il partito per dare vita nell'ottobre del 2019, assieme a Raoul Minzoni, al gruppo di Italia Viva. (Dire)