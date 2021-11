Consiglio comunale, nominata la commissione elettorale: quelle consiliari saranno 10

Si decide la composizione delle commissioni martedì pomeriggio in Consiglio comunale a Ravenna. A partire da quella elettorale che vede come membri effettivi Maria Grazia Natali del Partito democratico, per lei 11 voti, Giancarlo Schiano del Movimento 5 Stelle, 10 voti, e Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia, nove voti. Membri supplenti i dem Fiorenza Campidelli e Lorenzo Margotti, 11 e 10 voti, e Renato Esposito di Fdi, nove voti. Le commissioni consiliari permanenti saranno invece 10 con 13 componenti, che saranno precisati assieme al presidente nella prossima seduta. (Dire)