Consiglio comunale, opposizione all'attacco: "Assenza continua del vicesindaco"

"A distanza di circa sei mesi dal giorno di insediamento del consiglio comunale oggi, ancora una volta (l’ennesima), il vicesindaco non si e? presentato alla riunione consigliare, rendendo di fatto inutile la presentazione del question time a lui rivolto dal consigliere Esposito (in assenza dell’assessore di riferimento, le richieste dei consiglieri prevedono una risposta scritta “postuma” consentendo di aggirare de facto la questione posta)". A lanciare la provocazione in una nota congiunta sono i gruppi consiliari d'opposizione Viva Ravenna, Fratelli d'Italia e Lega Salvini premier, che hanno presentato sul tema un'interrogazione al sindaco.

"Pur nel rispetto degli impegni istituzionali, non e? la prima volta che si verifica una situazione di questo genere, che rappresenta non tanto e non soltanto una mancanza di rispetto nei confronti del ruolo svolto, quanto un gesto quasi di schiaffo nei confronti dei consiglieri proponenti e del loro ruolo - continuano i consiglieri - Al di la? di tale situazione piu? o meno contingente, definire la partecipazione del vicesindaco alle riunioni consigliari “saltuaria” non rende neppure merito alla realta? dei fatti, dato che dalla richiesta di verifica presentata agli uffici e? emerso che la presenza del vicesindaco alle riunioni del consiglio comunale ha avuto una frequenza meno che mensile, con una percentuale inferiore al 25% delle sedute svoltesi (6 su 26); in sostanza il vicesindaco si e? presentato in consiglio piu? o meno una volta al mese partecipando a meno del 25% delle sedute. L'incarico di vicesindaco ha carattere fiduciario e fra le competenze allo stesso assegnate dalle norme in vigore vi sono quelle di supplenza temporanea in caso di impedimenti da parte del primo cittadino, ma a tali funzioni vicarie si cumulano quelle di assessore con importanti potenziali ricadute sull’attivita? dell’intero Comune e in tale logica i numeri di cui sopra, oltre a palesarsi come decisamente imbarazzanti, destano quanto meno legittima preoccupazione. Interroghiamo il sindaco di Ravenna per chiedergli come valuti complessivamente l’attivita? del vice sindaco, nel merito e con particolare riferimento ai numeri sopra riportati oggettivamente imbarazzanti".