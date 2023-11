Consumo di suolo, bagarre in Comune sulla nuova urbanizzazione di viale Europa

Da costruire in quell'area "una nuova città è criminale" all'"overdose di cemento" fino al "gigante mosso da mero interesse". La minoranza in Consiglio comunale a Ravenna boccia questo pomeriggio, e con essa il consigliere in maggioranza del Movimento 5 Stelle Giancarlo Schiano mentre si astengono Coraggiosa e Gruppo misto, il piano urbanistico per un comparto di sette ettari in viale Europa sul quale si era già discusso negli scorsi mesi. A completamento dell'area del Pala De Andrè e destinato a polo funzionale non residenziale. Dove verranno realizzati, spiega l'assessore all'Urbanistica Federica Del Conte, circa 29.000 metri quadrati di verde pubblico, con un giardino della pioggia, 6.500 di parcheggi, una cintura verde di 15.000 metri quadrati, vasche di laminazione superiori alle dimensioni previste per norma, una pista ciclopedonale e una strada parallela a via Canale Molinetto. Non si tratta di "un'area agricola, ma edificabile, per uno sviluppo economicamente sostenibile", precisa: per questo "si è chiesto attenzione particolare alla sostenibilità ambientale". Perché "il territorio va reso anti-fragile e nel suo piccolo questo piano risponde", conclude. "La cementificazione è un problema importante. Occorre cambiare idea di urbanizzazione", spiega la sua contrarietà il pentastellato Schiano, ricordando "i tre nuovi quartieri e due supemercati già realizzati" e stigmatizzando "la fallibilità di questa strategia di cementificazione", a maggior ragione dopo l'alluvione di maggio. Senza dimenticare che l'autorizzazione, aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero, risale a marzo, prima dell'evento. Quell'area, con il canale di scolo Lama esondato a maggio, e problemi di traffico, comunque "oggi è tutta campagna e domani sorgerà una città. Costruire lì è criminale

Ed è "una castroneria dire che si difende il verde cementificando", gli fa eco il collega Renato Esposito. Per Veronica Verlicchi della Pigna "siamo già in overdose di cemento" e nel 2022 sono stati cementificati 19 ettari nel Comune e oltre 50 in provincia. Il Movimento 5 Stelle in giunta, rimarca, "vota a favore, ma la maggioranza è fragile, si propone spavalda e arrogante ma ha i piedi di argilla". Da Alberto Ancarani di Forza Italia arriva un "appello alla coerenza da parte di chi sostiene l'eccesso di antropizzazione del territori e nuove scelte". Si stoppi dunque il comparto e si vada ai rimborsi, altrimenti "non siete credibili". Mentre per Alvaro Ancisi "basta non votare la delibera, non ci obbliga nessuno". Ma "c'è una precisa volontà dell'amministrazione. Almeno non si fa residenziale e il commerciale non si scontra con la proliferazione di supermercati. Ma l'area sarà in gran parte cementificata, il reato c'è e non può essere assolto". Infine per Gianfilippo Rolando della Lega nella maggioranza "non c'è coraggio, credenza e credibilità, ma un gigante con facce intercambiabili mosso da mero interesse". Dai banchi del Partito democratico Renald Haxhibeku definisce "aberrante" l'intervento di Ferrero: "La delibera coniuga criteri ambientali e sviluppo, sicurezza e incolumità dei cittadini". Per Cinzia Valbonesi "la rappresentazione di Ravenna come città con una politica urbanistica di cementificazione è falsa. Ravenna è un'eccellenza a livello urbanistico ed esempio virtuoso". E la delibera è "coerente a uno sviluppo sostenibile del territorio, tutte le buone prassi sono osservate", conclude la dem. La delibera viene approvata con 17 voti Favorevoli, otto contrari e tre astenuti (fonte Dire).