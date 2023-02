Incrocio pericoloso in Corso Garibaldi: due nuovi progetti "saranno d'aiuto"

La condivisione della strada di auto, bici e pedoni può essere difficoltosa. Lo sanno bene i faentini che percorrono Corso Garibaldi, Viale delle Ceramiche o Piazzale Sercognani nelle ore di punta mattutine, all’ora di pranzo o verso sera. Un viavai continuo di mezzi, che si districano tra biciclette e pedoni, tra incroci semaforici e grandi mezzi pubblici. Per i faentini non è una novità, visto e considerato che nell’arco degli ultimi decenni l’argomento è stato oggetto di numerosi monitoraggi del traffico così come dell’asse stradale, di dibattiti, di progetti e anche di interrogazioni in consiglio comunale, che hanno sempre dato vita ad ulteriori confronti. L’ultima interpellanza in ordine di tempo è stata presentata da Massimiliano Penazzi, e discussa in sede consiliare con replica dell’assessore Milena Barzaglia. “L’incrocio di Corso Garibaldi rappresenta uno snodo fondamentale per i cittadini che escono dal centro storico, diretti verso la zona industriale o per uscire dalla città. C’è un rischio di commettere infrazioni, c’è il rischio di incidenti ed è notoriamente causa di incalcolabili ritardi” spiegava nell’esposizione dell’interpellanza il consigliere di Progetto Civico Faentino. L’assessora ai lavori pubblici per la parte di propria competenza ha voluto precisare che “l’incrocio di Corso Garibaldi e Viale delle Ceramiche non è critico da diversi mesi ma è attenzionato da decenni” e che “la criticità non riguarda solamente l’incrocio ma tutto l’asse stradale. Negli anni sono state fatte tante analisi dei carichi di traffico e sono state presentate diverse progettualità mai sviluppate per questioni normative”.

In particolare però, due recenti progetti approvati dall’amministrazione e già finanziati grazie al Pnrr potranno essere molto d’aiuto per la risoluzione delle problematiche legate al traffico di quella strada. “L’indagine è relativa ad un’area più vasta - ha sottolineato Barzaglia -, tra i due semafori di Corso Garibaldi e di Viale delle Ceramiche c’è l’Autostazione e la caserma dei Vigili del Fuoco”. Proprio su tali opere si concentra l’azione dell’amministrazione: “Le opere che miglioreranno la zona sono in primis la rigenerazione urbana della stazione ferroviaria, con il cantiere che si insedierà entro la fine di marzo. Sarà Importante per l’intermodalità dei trasporti e aiuterà a non caricare l’asse stradale”, visto e considerato che l’autostazione sarà spostata nel piazzale dello scalo ferroviario. L’altro progetto riguarda lo spostamento della caserma dei vigili del fuoco, che consentirà ai pompieri di avere una centrale più baricentrica rispetto al territorio sul quale normalmente invervengono, e che renderà anche meno pericolosa l’uscita dei mezzi di soccorso, sgravando così ulteriormente l’area molto trafficata. Nella risposta l’assessore Barzaglia ha infine chiarito che proprio in seguito a tali interventi di rigenerazione urbana potranno essere studiate ulteriori soluzioni, sulle quali il consigliere Penazzi ha marcato l’accento proponendo anche la realizzazione di nuovi e più visibili passaggi ciclopedonali.