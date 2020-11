Covid negli allevamenti di visoni, i 5 stelle: "Chiuderli al più presto"

“La Regione chiuda immediatamente i due allevamenti di visoni ancora presenti in Emilia-Romagna nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Una chiusura che avrebbe dovuto avvenire già tempo fa, viste le pratiche da medioevo che vengono praticate al loro interno, ma che è ancora più necessaria oggi visti i rischi legati alla mutazione del Covid-19 in queste strutture”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che martedì mattina presenterà un question time in Assemblea Legislativa sui casi di contagio da Covid-19 che stanno interessando in mezza Europa gli allevamenti di visoni.

“Tra i Paesi che hanno segnalato casi di contagio c’è anche l’Italia, dove attualmente vengono allevati circa 60mila esemplari – spiega Piccinini – In Emilia-Romagna, dopo la chiusura del centro di Carpi, sarebbero ancora due gli allevamenti attivi nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Da tempo il Movimento 5 Stelle chiede la chiusura di questi centri, viste le oggettive condizioni di sofferenza e di privazione della libertà a cui sono sottoposti questi animali per una finalità, la produzione di pellicce, che nel 2020 può essere fatta attraverso soluzioni che non comportino l’uccisione di animali. A questa situazione oggi si va a sommare la diffusione del contagio da Covid-19 che è già esplosa in Danimarca, dove il Governo è stato costretto ad abbattere 15 milioni di capi, e che potrebbe diventare pericolosa anche nel nostro Paese".

Anche in Italia è stata infatti segnalata la presenza del Coronavirus in allevamenti di visoni: dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi per alcuni casi di persone infettate da una variante associata proprio a questi animali in Danimarca, a fare il punto è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che riferisce: "Ad oggi, 6 Paesi, cioè Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Italia e Stati Uniti, hanno segnalato Sars-CoV-2 nei visoni d'allevamento all'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie)".

"I visoni, infatti, sono una specie particolarmente sensibile al virus che, introdotto negli allevamenti da operatori infetti, ha trovato terreno fertile per propagarsi subendo anche importanti mutazioni che potrebbero essere resistenti persino al vaccino anti Covid-19 - continua la consigliera - Ecco perché chiederò alla Regione di fornire i dati su eventuali contagi già presenti all’interno dei due allevamenti di visoni ancora presenti in Emilia-Romagna e di attivarsi anche presso il Governo affinché si metta fine a questa barbarie. Quello che è certo è che questi allevamenti devono essere chiusi al più presto per la sicurezza di tutti".