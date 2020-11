Covid, nuove risorse stanziate per i ristori: i dati comune per comune

“Nei prossimi giorni ai Comuni italiani arriveranno circa 500 milioni di euro, si tratta di un'altra tranche delle risorse stanziate con i Decreti "Rilancio" e "Agosto" per far fronte al calo di entrate derivanti dalle misure di contenimento della pandemia. Dopo i circa 6 miliardi già distribuiti nei mesi scorsi, questi 500 milioni sono destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province. L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale. Al Comune di Ravenna andranno oltre 880 mila euro”. Spiega il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Aiutare e supportare i Comuni, non solo in questa fase delicata dell'emergenza sanitaria, vuol dire garantire i servizi essenziali ai cittadini e contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti noi. Per questo gli aiuti e gli sgravi alle imprese non devono penalizzare gli enti locali e pesare sui bilanci comunali”. Conclude Croatti.

Questo il dettaglio della ripartizione dei ristorni per i comuni della Provincia di Ravenna legati alle voci “maggiore spesa sociale” e “maggiore spesa per servizi connessi al trasporto scolastico” sostenuti in questa fase di emergenza:

Ravenna 881.283,49 euro

Alfonsine 52.388,10 euro

Bagnacavallo 78.561,16 euro

Bagnara di Romagna 11.316,94 euro

Brisighella 34.289,65 euro

Casola Valsenio 12.236,46 euro

Castel Bolognese 44.348,42 euro

Cervia 247.797,41 euro

Conselice 49.039,40 euro

Cotignola 30.978,78 euro

Faenza 390.566,44 euro

Fusignano 38.745,23 euro

Lugo 149.555,02 euro

Massa Lombarda 52.035,14 euro

Riolo Terme 25.787.79 euro

Russi 53.988,58 euro

Sant’Agata sul Santerno 16.025,75 euro

Solarolo 54.243,17 euro