Crisi Cofari, Ancarani (FI): "Davvero l'amministrazione comunale non ne sapeva nulla?"

"Davvero dobbiamo credere che l'amministrazione comunale non sapesse nulla?": è l'oggetto di un question time presentato dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ravenna Alberto, Ancarani, a proposito della crisi di Cofari, la storica Cooperativa Facchini Riuniti delle Bassette che a fine aprile ha cessato l'attività dei traslochi, dopo aver ceduto invece il ramo facchinaggio .

"La ricostruzione della vicenda ha fatto emergere come la situazione della coop fosse complessa e la tendenza al tracollo fosse in atto da diverso tempo, ma la chiusura è avvenuta mesi fa nel silenzio più totale dei sindacati e delle associazioni annesse, a partire da Legacoop, solitamente molto ciarliera quando c’è da intervenire nel dibattito pubblico su qualunque argomento, ma stranamente muta in una vicenda di sua totale competenza - fa notare il consigliere d'opposizione - Se è ben vero che i soci-lavoratori si sono tutti ricollocati più o meno aiutati dalla coop stessa e dunque le ricadute occupazionali sono state pressoché a impatto zero, è allo stesso modo evidente che i soci-lavoratori non rivedranno mai più la quota sociale versata in qualità di soci, in molti casi per diverse migliaia di euro a testa. Tale perdita secca in capo ai soci è comunque un macigno sulle vite di padri di famiglia sul quale non si può tacere".

"È emerso addirittura da alcuni soci che hanno chiesto l’anonimato che non hanno potuto neppure rilasciare ringraziamenti ai vecchi clienti, per la richiesta specifica della dirigenza di tenere nell’omertà più assoluta la chiusura della cooperativa stessa - sottolinea Ancarani riprendendo quanto dichiarato da un ex lavoratore Cofari a RavennaToday - La Coop in argomento è divenuta anche destinataria di una richiesta milionaria da parte di Inps per presunti mancati versamenti contributivi e violazioni al CCNL. Appare decisamente singolare che l’amministrazione comunale, benché formalmente non coinvolta, non abbia espresso alcuna preoccupazione mediatica a differenza di molti casi simili, quando ad essere coinvolte sono imprese non cooperative, dando l’idea di non sapere nulla di quanto in argomento, benché il presidente della coop fosse addirittura il fratello di un assessore in carica".

Ancarani domanda a sindaco e giunta "se l’amministrazione fosse al corrente di quanto sopra descritto; se l’amministrazione sia mai stata richiesta di collaborazione per chiudere la vertenza con i soci nel migliore dei modi facendo loro recuperare anche la quota sociale conferita; se l’amministrazione, prendendo spunto da questo ulteriore clamoroso fallimento del modello cooperativo ideologicamente da sempre sostenuto, non intenda piuttosto farsi promotrice presso il parlamento di iniziative legislative atte a riformare completamente detto modello, impedendo da un lato fenomeni di dumping nei confronti delle ordinarie imprese private e, dall’altro, che soci in buona fede possano vedersi improvvisamente scomparire decine di migliaia di euro provvisoriamente conferiti".