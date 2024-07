Crisi Cofari, il Comune: "Non spetta a noi risolverla. Auspichiamo che i soci abbiano indietro la quota"

"Non spetta all'amministrazione comunale dirimere controversie sindacali o gestire stati di crisi aziendali, che competono per legge agli organi preposti". È questa, in sintesi, la risposta del Comune di Ravenna - tramite l'assessora Annagiulia Randi - arrivata martedì pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, relativa a due ordini del giorno sulla crisi di Cofari, la storica Cooperativa Facchini Riuniti delle Bassette che a fine aprile ha cessato l'attività dei traslochi, dopo aver ceduto invece il ramo facchinaggio. Il primo quello di Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, che domandava "come fosse possibile che l'amministrazione comunale non sapesse nulla" in merito alla crisi; il secondo, quello del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che come il collega d'opposizione ha fatto notare il "silenzio assordante" sulla vicenda.

"La situazione - ha proseguito l'assessora - riguarda esclusivamente il rapporto tra la direzione di Cofari e i suoi soci nell'ambito di una vertenza che Cofari ha attualmente con Inps e Inail. Un'amministrazione comunale nell'ambito di una crisi aziendale non ha compiti o ruoli istituzionali, anzi, sarebbe grave e inopportuno se un sindaco o un assessore si frapponessero tra la società e gli organi giurisdizionali preposti a risolvere la crisi. Questo non significa che l'amministrazione comunale non abbia seguito con interesse l'andamento della vicenda o espresso vicinanza agli interessati, nel silenzio mediatico per rispetto dei ruoli e delle istituzioni; un rispetto volto a tutelare le posizioni proprio degli stessi soci, vista la delicatezza di una vicenda che non può ancora considerarsi conclusa".

Sul tavolo, infatti, c'è ancora aperta la definizione della vertenza con l'Inps, "che riguarda esclusivamente la temporaneità dello stato di crisi avviato nel 2009". Tale vertenza, ricorda Randi, è attualmente gestita presso il comitato nazionale Inps. Inoltre si è in attesa dei provvedimenti del Tribunale in merito, rispettivamente, alla vertenza Inail e all'accordo di ristrutturazione del debito. "L'esito di questi passaggi definirebbe la valorizzazione del patrimonio di Cofari, valore da cui si partirebbe per soddisfare i creditori, tra cui gli stessi soci, ai quali è già stata regolata la posizione retributiva e quella contributiva".

L'assessora fa notare come non sia "corretto parlare di fallimento o liquidazione" e che questa è l'ipotesi che "nessuno si augura in alcun modo. Il nostro auspicio è che il patrimonio che risulterà alla fine della procedura possa coprire anche la quota sociale spettante ai soci lavoratori, pur non costituendo questa un credito privilegiato". In ogni caso, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativa al facchinaggio alla ditta Elle Emme, i 90 facchini impiegati sono tutti stati assorbiti dalla nuova azienda, ricorda Randi. "Per quanto riguarda invece il ramo traslochi, non assorbito dalla Elle Emme, grazie all'impegno di Legacoop in accordo coi sindacati si è concluso positivamente l'iter di licenziamento collettivo e i 14 soci-prestatori d'opera hanno tutti già trovato impiego presso aziende del territorio. Solo due sono i dipendenti di Cofari del ramo depositi che rimangono impiegati". Si è arrivati quindi, conclude l'assessora, "ad assicurare continuità lavorativa per 104 lavoratori soci della cooperativa, ai quali esprimiamo sincera solidarietà auspicando, ovviamente, che si possa trovare per loro la migliore soluzione possibile".

Non soddisfatto il consigliere Ancisi, che sottolinea come i soci di Cofari "abbiano dovuto subire dei torti elevatissimi", e tantomeno il collega Ancarani, che rimarca come "il Pd ci sia dentro fino al collo in questa vicenda". Il Comune, in passato, "ha seguito ed è stato coinvolto in una marea di crisi aziendali per imprese private, mentre sulla Cofari non ha detto una parola perché siete in grave imbarazzo". Questo perché "il modello cooperativo - attacca il capogruppo di Forza Italia - fa acqua da tutte le parti, viene usato solo per fare giochini fra cooperative che vanno in crisi o in pre-fallimento. Le cooperative rubano ai soci lavoratori, che purtroppo - chiosa -, lo posso già dire, non avranno indietro la loro quota".