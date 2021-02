Crisi da Covid, Liverani (Lega): "La Regione stanzi subito fondi per le palestre"

Il consigliere: "Non dobbiamo dimenticare che la pandemia non ha messo in ginocchio solo le piscine ma anche le palestre"

“Bene i ristori per le spese di gestione degli impianti natatori di proprietà comunale, ma questo deve essere solo il punto di partenza. Non dobbiamo dimenticare che la pandemia non ha messo in ginocchio solo le piscine ma anche le palestre”. Così il consigliere della Lega Emilia-Romagna Andrea Liverani che, dando parere positivo alla delibera di Giunta inerente agli interventi urgenti nel settore sportivo, ha sollecitato la Regione a prevedere in tempi rapidi un sostegno concreto per le sale fitness.

“Per primi, attraverso due risoluzioni, abbiamo chiesto di prevedere delle risorse a fondo perduto da destinare a piscine e palestre quindi non possiamo che accogliere favorevolmente questa azione della Giunta. Il milione e mezzo messo a disposizione non è tantissimo, ma è un primo passo. L’unico interrogativo resta il motivo per cui le palestre sono state escluse da questo stanziamento di risorse regionali. Come gruppo Lega chiediamo di insistere e predisporre in tempi celeri ristori per le palestre” ha aggiunto l’esponente del Carroccio.

“La crisi di governo ha rallentato l’arrivo di 13,5 milioni da parte dello Stato. Due di questi saranno destinati alle palestre - ha affermato il sottosegretario alla Presidenza, Giammaria Manghi - Immaginiamo che trattandosi di soggetti privati ci andremo ad avvalere dell’azione delle camere di commercio territoriale: il sistema è già pronto, manca solo la liquidità” ha aggiunto. “Ci auguriamo che questi fondi possano arrivare al più presto perché i proprietari di palestre, dopo un anno, sono veramente in una situazione drammatica. Come Lega continueremo a batterci al fianco degli operatori del settore” ha concluso Liverani.