Crisi demografica, De Carli (Pdf): "Il sindaco Isola parla di emergenza dopo anni di silenzio imbarazzante"

“Sorprende leggere il sindaco di Faenza che parla dell’emergenza demografica come tema da non sottovalutare con conseguenze sul welfare e sistema scolastico dopo anni di silenzio imbarazzante”. Lo afferma Mirko De Carli, capogruppo del Popolo della Famiglia in consiglio comunale a Riolo Terme. “Da tempo ribadiamo che la più drammatica delle emergenze è quella delle culle vuote: solo ora il sindaco di Faenza Massimo Isola se ne accorge, dopo che per anni nell’Unione della Romagna Faentina non si è fatto nulla. Con meno figli (in calo vertiginoso ogni anno) ci sono conseguenze inevitabili come la chiusura di reparti ospedalieri e di classi nelle nostre scuole: tutto il personale impiegato dove sarà occupato? Parlare solo di un sistema non penalizzante per i figli è chiacchiera vuota e inconcludente: servono misure fiscali che diano vantaggio reale a chi mette al mondo figli”.

“Per questo è necessario adottare inziaitive incisive e noi ne proponiamo due: il reddito di maternità comunale e il quoziente familiare per le tasse locali. Bisogna riconoscere un’indennità economica significativa per le donne che scelgono liberamente di fare le mamme a tempo pieno e bisogna far pagare meno tasse alle famiglie che hanno figli. Questi due punti saranno anche centrali nel programma che, insieme a tanti cittadini riolesi, stiamo costruendo per le prossime elezioni amministrative” conclude De Carli.