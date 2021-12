Crollo della gru a Torino, Esposito (FdI): "Piangiamo i tre operai morti sul lavoro"

"Ancora una volta piangiamo giovani vite spezzate mentre lavorano, mentre compiono il proprio dovere. Insieme a quel giovane di 20 anni piangiamo altri lavoratori più anziani che hanno condiviso con Lui la tragica sorte. Ed ancora piangiamo i tanti, troppi morti, che come inermi soldati cadono tutti i giorni su quello che a volte è il più pericoloso fronte di guerra: il luogo di lavoro". Con queste parole il consigliere di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Ravenna, Renato Esposito, propone l'ordine del giorno "Sulle morti bianche" in seguito al tragico incidente avvenuto sabato a Torino dove sono morti tre operai a causa del crollo di una gru.

"Onore a chi compie il proprio dovere, a chi onestamente suda il pane che mangia. Sono stati circa mille i morti sul lavoro quest'anno, e vanno ad aggiungersi ai tanti che negli anni scorsi li hanno preceduti. Caduti perché lavoravano, colpevoli solo di volersi guadagnare con dignità e onore il pane quotidiano, immolatisi per mantenere onestamente la propria famiglia - prosegue Esposito - A tutti costoro vada sempre la nostra gratitudine, il nostro riconoscente pensiero, e che tutti loro siano sempre di esempio e di sprone per un Paese migliore. Questa è l'Italia che vogliamo, a questa Italia guarda il Paese intero. Questo non è il tempo delle polemiche ma quello del lutto. Ci saranno altri giorni in cui sarà necessario riflettere, ripensare le cose fatte, migliorarle. Ma non oggi".

Con questo ordine del giorno il consigliere di Fratelli d'Italia impegna il sindaco e la Giunta comunale di Ravenna "ad esprimere dolore e vicinanza alle famiglie dei lavoratori caduti, con l'auspicio che simili lutti non abbiano più a ripetersi".