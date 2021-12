Dai rifiuti al consumo di suolo: parte una raccolta firme per una legge regionale sui temi ambientali

Il coordinamento ravennate "Per il Clima - Fuori dal Fossile" aderisce alle proposte di legge regionali di iniziativa popolare sui temi ambientali (rifiuti, energia, consumo di suolo, ripubblicizzazione acqua-rifiuti) lanciate dalla Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell'Emilia Romagna. Per questo motivo saato, presso la sede di Cittattiva (ingresso dai Giardini Speyer o da Via Carducci) dalle 14,30 alle 17 si terrà una raccolta firme.

"E' importantissimo raccogliere subito un certo numero di sottoscrizioni perché le proposte possano venire prese in esame. Poi la campagna continuerà nel corso del nuovo anno, ma questa prima tappa è fondamentale perché il percorso possa andare avanti - afferma Pippo Tadolini del coordinamento ravennate Per il clima - Pertanto invitiamo tutte le persone sensibili e interessate a incidere sulla qualità ambientale del nostro territorio regionale a recarsi a firmare sabato pomeriggio, munite di un documento valido".