Daini di Classe, Gibertoni (Misto): "Fallito il bando per la cessione degli animali. Ripensare la gestione"

“Considerare un approccio nuovo alla questione, investendo sulla prevenzione delle criticità, ripensando completamente la gestione dei due nuclei di Classe e Volano e rivedendo la delibera di giunta 140/2021”. E’ la sollecitazione conclusiva del question time che Giulia Gibertoni (gruppo misto) ha rivolto alla giunta regionale sul tema delle due colonie di daini insistenti sui due comuni a cavallo delle province di Ravenna e Ferrara e oggetto anche di un'istanza pubblica sottoscritta da 30mila cittadini che chiedono di lasciare i cervidi nelle zone dove attualmente vivono.

La capogruppo ha sottolineato il sostanziale fallimento del bando per la cessione degli animali a scopo ornamentale amatoriale (solo una l’offerta pervenuta relativa a soli 4 esemplari) che si accompagna al fatto che la Regione “continua a non fornire informazioni precise su come intenda gestire i daini” dei due nuclei insistenti sul territorio regionale. In dettaglio, Gibertoni denuncia la totale mancanza di dati disponibili sul numero di daini oggetto del servizio per l’attuazione del piano di controllo e neppure sulle “modalità per distinguere i daini oggetto di detto Servizio”. Oltre a ciò la capogruppo specifica anche come ad oggi la procedura per l’attuazione del piano di controllo non è stata neppure avviata, così come -specifica ancora la Regione- “non è possibile definire con certezza una dimensione in termini di ettaraggi delle aree di competenza regionale”, che “non si dispone di cartografia di dettaglio delle zone di SASP (superficie agro-silvo-pastorale) delle province di Ferrara e Ravenna frequentate dalla specie oggetto della presente richiesta” e che “non è possibile fornire elementi relativamente al regime di proprietà delle aree di competenza regionale”.

In fase di risposta l’Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi ha chiarito che “è lo stesso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a prescrivere lo spostamento degli animali in quanto giudicati come specie alloctona, quindi che può creare danni all'ambiente circostante". Mammi ha chiarito che la linea di azione dell'Assessorato è incentrata al trasferimento in aree più consone "come ad esempio la zona appenninica" e che la Regione è competente solo per le zone intorno al Parco del delta del Po, quindi per una zona pari al 10% delle aree popolate dai daini.

Gibertoni, in fase di replica, ha invitato l'Assessorato a fornire una risposta alla petizione pubblica e a non sottovalutare una chiara azione di una comunità vasta che si è mobilitata specificamente sulla sorte degli animali. "I daini - prosegue la capogruppo - sono assolutamente una specie autoctona perchè presenti ben prima di noi ed è ora che si usino giudizi realmente scientifici sul tema".