Daini di Lido di Classe, il gruppo Misto: "Installare recinzioni nelle strade interessate dall'attraversamento"

Si continua a parlare di tutela degli animali in Giunta regionale. "Installare dispostivi di protezione, laddove possibile e opportuno, con sistemi di recinzioni e attraversamenti 'verdi' a tutte le strade che interessano le popolazioni di daino di Lido di Classe e Lido di Volano". È questa la proposta del Gruppo Misto che ha presentato un’interrogazione regionale in cui si chiede anche di ritirare la delibera di giunta del febbraio 2021 riguardante il piano per il controllo delle popolazioni di daino.

“Esperienze positive con l’installazione di pannelli di protezione - ha sottolineato il Gruppo Misto - si sono riscontrate nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Savona. La stessa Anas che gestisce alcuni fra i principali tratti stradali interessati dall’attraversamento di daini, a luglio 2021, avrebbe dichiarato ‘di aver provveduto all’installazione di propri dispositivi di protezione a Lido di Classe e che, a seguito di tale installazione, non si sono più verificati nuovi incidenti stradali’. Pertanto, è da valutare la possibilità di installare soluzioni per la prevenzione di incidenti nei tratti maggiormente popolati dalla fauna selvatica, in particolare: per circa 15 chilometri via Acciaioli/Strada Panoramica Lidi e per circa 5 chilometri la Statale 16 Adriatica da via Fosso Ghiaia a via dei Lombardi e quest’ultima per circa 4 chilometri (ad ovest e a sud della pineta di Classe)”.

Il Gruppo Misto interroga inoltre la Regione Emilia Romagna per chiedere di utilizzare "un approccio diverso verso la specie del picchio, vista l’importanza ecosistemica di tale specie e, prima di ipotizzare piani di cattura degli uccelli con rilascio in altre zone, avviare un’attività scientifica conoscitiva approfondita".

“Esiste una cornice normativa - ha ricordato il Gruppo Misto - che inquadra il picchio come specie protetta e non cacciabile. Peccato che nel Tavolo faunistico provinciale della prefettura di Ravenna, del 12 maggio scorso, non sia stato invitato alcun rappresentante delle associazioni ambientaliste, benché il principale oggetto della seduta fosse proprio la gestione della fauna selvatica e, in particolare, il picchio, ritenuto responsabile di danni agli impianti irrigui e frutticoli nelle campagne ravennati. In quell’occasione si è annunciato che i rappresentanti delle associazioni ambientaliste saranno invitati nella prossima seduta, mettendo così queste associazioni dinanzi al fatto compiuto”.