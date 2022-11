Daini, nutrie, Tari e rotonde: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 8 novembre, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Tuteliamo il grande ferro di R. Burri” di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; "Tremendo scontro di auto ad Osteria. Irrinunciabile la rotonda” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico-popolare; “Quali sono i tempi per la eradicazione delle nutrie dal parco Teodorico di Ravenna?” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – città forese lidi; “Una palestra per porto Corsini” presentato da Stefania Beccari, consigliere gruppo Pd; “Quali rapporti fra il Comune di Ravenna e il presunto principato di San Bernardino?", di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia, Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna. Seguirà la comunicazione del presidente del Consiglio comunale dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Successivamente saranno presentate le seguenti interrogazioni: “Patto di collaborazione tra comune di Ravenna e polisportiva di Porto fuori ‘Aldino Sabaroli’: onori e oneri da rispettare” presentata da Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna); “Porre rimedio al degrado del murale di Kobra” presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale); “L’assessore alla Cultura viene informato delle iniziative dell’ex direttore del Mar e della conservatrice?” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); “Riforma della toponomastica dantesca trascurata da cinque anni” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

Saranno poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione di esenzioni del tributo Tari e del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - anno 2022” presentata dall’assessora al Bilancio Livia Molducci; “Accordo territoriale per l'insediamento commerciale di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore da attuarsi nell'ambito individuato dalla scheda di Poc rq05c in via Faentina a Fornace Zarattini nel comune di Ravenna” presentata dall’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte.

Successivamente si passerà alla presentazione delle seguenti proposte di ratifica: “Programma Por Fesr Emilia-Romagna 2014/2020 - asse 6 - azione 2.3.1. ‘Città attrattive e partecipate’ - variazione al bilancio di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2022-2024” presentata dall’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia; “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per l'affidamento del servizio di supporto allo sportello per informazioni, orientamento e assistenza amministrativa per i procedimenti inerenti l'immigrazione del Comune di Ravenna” presentata dall’assessora all’Immigrazione Federica Moschini; “Pnrr componente m1c3 turismo e cultura 4.0 investimento 1.3 ‘Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei’ variazione al Dup 2022/2024 - al bilancio di previsione 2022/2024 - al programma triennale ll.pp 2022/2024 e al piano investimenti 2022/2024 – annualità 2022 e approvazione progetto esecutivo ‘Riqualificazione energetica centrale termica teatro Almagià” presentata dall’assessora all’Urbanistica e lavori pubblici Federica Del Conte.

Di seguito saranno presentate e votate le seguenti mozioni: “Tutelare i daini delle pinete da violenze contrarie alla legge. Risolverne il sovrappopolamento in modo incruento e corretto” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Accelerare la transizione energetica” presentata da Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle). Infine sarà trattato l’ordine del giorno “Un serio impegno per contrastare l'autismo” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale).