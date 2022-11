Daini, vaccini, sicurezza e criminalità: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 29 novembre, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Inadempienze vaccinali supposte. Macchinosi “processi” a scoppio ritardato” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Ancora su via Salietti”, presentato da Renato Esposito vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “File interminabili e ritardi nel servizio mensa dell’ospedale di Ravenna” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi; “Esenzione IMU coniugi con residenza diversa” di Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; “Fermate del bus a Longana e San Zaccaria pericolose da ormai troppo tempo, vengano messe in sicurezza” di Andrea Vasi, capogruppo del Pri.

Seguiranno le interrogazioni: “I daini, assenti le misure di prevenzione degli incidenti” e “Parcheggio scambiatore di via Trieste, microcriminalità in azione”, “Piazza Baracca, cosa insegnano le coltellate”, presentate da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna - Polo civico popolare; "Ricordiamo degnamente Bruno Padovani, eroe dei nostri giorni" e “Restituiamo il necessario decoro alla torre idrica di via Teodora" di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Il vicesindaco Eugenio Fusignani relazionerà sulla proposta di deliberazione “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva”. L’assessora al Bilancio Livia Molducci presenterà all'esame e al voto del consiglio la proposta di deliberazione “Bilancio di previsione 2022/2024. variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”. Seguirà la proposta di deliberazione “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree interessate da opere di urbanizzazione primaria in via Antica milizia e via Rita Montagnana” a cura dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte.

Quindi la mozione “Accelerare la transizione energetica” presentata da Giancarlo Schiano - capogruppo comunale Movimento 5 stelle, congiuntamente all’ordine del giorno "Per la crescita delle energie rinnovabili a Ravenna e in Italia" a cura di Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, rispettivamente capogruppo e consigliere di “Ravenna Coraggiosa”. Infine l’ordine del giorno “Un serio impegno per contrastare l’autismo”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.