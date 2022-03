Dal calo dei residenti alle attività balneari: Ravenna Coraggiosa incontra la Pro Loco di Marina

I componenti del gruppo consiliare di Ravenna Coraggiosa, Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, hanno incontrato il presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna, Marino Moroni.

Nel corso dell’incontro, si è parlato dei principali problemi che riguardano la cittadina, da diversi punti di vista. Sia per quanto riguarda il rapporto, non sempre facile, fra l’abitato e le attività balneari estive; sia per quanto riguarda il calo di residenti registrato negli ultimi anni, che ha come conseguenza anche diverse ricadute negative in termini di servizi presenti sul territorio.

Moroni ha pertanto espresso una serie di “desiderata” da rivolgere all’Amministrazione Comunale; per parte loro, i due consiglieri di Ravenna Coraggiosa hanno promesso di interessarsi alle tematiche sollevate, e di organizzare un nuovo incontro in tempi abbastanza ristretti, con l’obiettivo di individuare proposte volte a delineare soluzioni utili per la cittadinanza