Dal nuovo Governo sì alla ripresa delle estrazioni, Mingozzi (Pri): "Fino all'altro giorno erano contrari"

Nelle dichiarazioni programmatiche per la fiducia alla Camera, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato una parte non secondaria degli impegni governativi alla necessità di riprendere le estrazioni di gas nel mare Adriatico al fine di soddisfare il nostro fabbisogno nazionale. A sua volta il ministro delle imprese Adolfo Urso ha ribadito l'intenzione di utilizzare ogni giacimento sottomarino per una produzione energetica con tutte le tecnologie disponibili, dalle rinnovabili alle trivellazioni in mare

"Il Partito Repubblicano Italiano, che ha dedicato ogni impegno nelle istituzioni e nel rapporto con le imprese ravennati dell'offshore affinchè, in questa difficile emergenza, le risorse dell'Adriatico non venissero lasciate ai Paesi dell'altra sponda, non può che apprezzare queste dichiarazioni, ma con molta cautela - afferma Giannantonio Mingozzi - Non dimentichiamo infatti che l'attuale compagine politica di governo fino all'altro giorno è stata contrarissima alla ripresa delle estrazioni, a partire dal referendum abrogativo sulle trivellazioni e a nuove concessioni per il gas e il petrolio dell'Adriatico. Quel referendum non raggiunse il quorum ma chi, come noi, si battè per il no al divieto ricorda ancora nelle magliette dei ministri di oggi le scritte "stop trivelle, vota si" e l'accusa di aiutare le imprese dell'oil&gas": quindi cautela e parlino i fatti, le concessioni e le modifiche al Pitesai".