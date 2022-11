Dall'assemblea nazionale di Azione via libera alla federazione con Italia Viva, Govoni: "Verso una casa comune dei riformisti"

Sabato si è svolta a Napoli l’Assemblea Nazionale di Azione dove i delegati nazionali, tra cui i ravennati Govoni Filippo e Kranz Sylvia, hanno votato la federazione con Italia Viva in vista della costruzione di un partito unico. “La federazione tra i due partiti è un primo passo che spero acceleri il processo di costruzione di una casa comune dei riformisti - commenta Govoni, segretario provinciale di Ravenna - Una casa che deve andare oltre ad Azione e Italia Viva e accogliere il contributo di tutti coloro che si sono stancati di inseguire i populismi di Conte e di Salvini e vogliono parlare del futuro con serietà e responsabilità. A Ravenna abbiamo anticipato i tempi costituendo il Coordinamento tra i due partiti con una settimana di anticipo. Ora aspettiamo il passaggio che Italia Viva dovrà fare con la propria Assemblea Nazionale il 4 dicembre e partiremo anche sul territorio con l’organizzazione di iniziative congiunte.”

Al termine dell’Assemblea è stata votata con una netta maggioranza Mara Carfagna Presidente di Azione. “Siamo partiti da zero nel novembre 2019 - continua Govoni - Dopo tre anni esatti siamo (con Italia Viva) il quarto partito anche per non aver mai promesso cose irrealizzabili. Oggi, con l’elezione di Mara Carfagna, il partito dimostra la volontà di abbattere la contrapposizione “fascisti contro comunisti” e proporre una nuova contrapposizione “pragmatismo contro retorica”. È una sfida che la neo presidente saprà cogliere sicuramente e noi da Ravenna non le faremo mancare il nostro sostegno".

Sylvia Kranz, già candidata alle scorse elezioni politiche nel collegio del Senato, aggiunge: “Cominciamo a mettere le basi in questi giorni per un percorso che porterà, da qui al 2024, alla individuazione di donne e uomini che saranno protagonisti delle prossime elezioni amministrative nei comuni della provincia. Forti del nuovo progetto politico approvato sabato scorso, ci candidiamo a dare un contributo alle nostre città con idee e proposte concrete per il nostro territorio, per le nostre aziende, per le persone che incontriamo ogni giorno. Proposte che saranno allineate al programma nazionale che ci ha consegnato un risultato in termini di fiducia e consenso superiore alle aspettative”.