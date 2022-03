Dalla chiusura della piscina ai bilanci di Mar e Classense: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, la seduta sarà visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Strade ancora scassate dopo gli scavi per la fibra ottica” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico-popolare; “Degrado al cimitero di Massa Castello” di Giacomo Ercolani del gruppo Lega Salvini premier; “Chiusura piscina comunale: quali misure intende attuare la giunta” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-Città forese lidi; “Aumento costi energetici della piscina comunale: una soluzione per scongiurare lo stop delle attività”, presentato da Andrea Vasi del gruppo Pri; “La chiusura della piscina non porti con sé assurdi balzelli per gli utenti” di Nicola Grandi del gruppo Viva Ravenna; “Sì’ di Ravenna ad ospitare una nave rigassificatrice” di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Seguiranno le interrogazioni: “Perché il sindaco Michele de Pascale non ha ancora istituito il disability manager”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi, La Pigna - Città forese lidi; “Per un impegno sempre maggiore a favore della disabilità”, “Aumentare la sicurezza delle strisce pedonali in via Maggiore”, presentate dal consigliere Daniele Perini, Lista de Pascale sindaco; “Rescisso l’appalto delle 285 biciclette rosse. Non funzionava dal 30 giugno 2021. Quasi un milione e mezzo evaporato”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi, Gruppo Lista per Ravenna; “Quale futuro per l’edificio della fabbrica vecchia e del marchesato a Marina di Ravenna”, presentata dal consigliere Gianmarco Buzzi, Pd.

Successivamente saranno esaminate e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Modifiche di articoli vari del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”, presentata dalla presidente del Consiglio comunale Ouidad Bakkali; “Modifica dell’articolo 7 del regolamento degli usi civici della pesca”, presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell’Istituzione Museo d’arte della città” e “Approvazione bilancio previsione 2022-2024 dell’Istituzione Biblioteca Classense”, entrambe presentate dall’assessore Fabio Sbaraglia. Infine l’ordine del giorno presentato dal consigliere Renato Esposito con oggetto “Sulle morti bianche”.