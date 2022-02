Dalla qualità dell'aria all'inquinamento elettromagnetico: si riunisce il consiglio della Bassa Romagna

È convocato per mercoledì alle 20.30 in videoconferenza il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all'ordine del giorno ci sono: l'approvazione del protocollo per il monitoraggio e la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico e il monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio provinciale con l'ausilio del laboratorio mobile per il triennio 2022-2024; l'approvazione del regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea (Ncc, noleggio autovettura con conducente); l'approvazione del regolamento per l'erogazione di servizi a pagamento a favore di terzi resi dalla Polizia locale; l'adesione dell'Unione della Bassa Romagna alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.