Dalla sanità alla transizione ecologica, Ravenna Coraggiosa presenta il programma per la città

Dopo molti mesi di inevitabili incontri da remoto, martedì sera, alle 21, nell'area esterna della Cà Rossa in Via delle Industrie 9 a Ravenna, Ravenna Coraggiosa presenterà le proposte di programma elaborate dai tavoli partecipati in vista delle prossime elezioni. Nel corso delle ultime settimane, oltre 100 persone si sono incontrate negli otto tavoli partecipati, e hanno contribuito a scrivere idee, progetti e proposte attorno ai temi della Sanità, del Welfare, della Transizione Ecologica, del Lavoro, della Cultura, della Scuola, dei Diritti e del Territorio: "L’incontro ha lo scopo di socializzare e condividere la nostra visione di città, aperti e a tutte e tutti coloro che vorranno confrontarsi con noi e darci una mano", affermano i responsabili della lista. L'incontro si svolge all'aperto e in sicurezza, ma lo si può anche seguire a distanza (intervenendo, se si vuole) tramite la piattaforma zoom. A partire da metà giugno, l’obiettivo di Ravenna Coraggiosa sarà poi quello di incontrare i cittadini e le cittadine nei mercati, nei luoghi di aggregazione, nelle piazze e al mare.