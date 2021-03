Dalla transizione ecologica alla cultura: Ravenna Coraggiosa dà il via ai webinar tematici

In programma cinque appuntamenti con autori, ingegneri e magistrati per riflettere su vari temi d'attualità

La lista civica Ravenna Coraggiosa dà il via ad una serie di webinar tematici che si terranno ogni 15 giorni, sempre di lunedì sera a partire dalle ore 20.45, in diretta sulla pagina Facebook di Ravenna Coraggiosa. Dialoghi con esperti per riflettere sulle situazioni che stiamo vivendo.

Di seguito la lista degli eventi:

Lunedì 29 marzo - “Transizione ecologica. Adesso.” incontro con l’ingegner Alex Sorokin, esperto di Legambiente in materia di energia

Lunedì 12 aprile - "Industria Farmaceutica. È possibile una via italiana?", incontro con Daniela Minerva, direttore responsabile del mensile “Salute"

Lunedì 19 aprile - “Lungo la rotta balcanica”, incontro con Anna Clementi e Diego Saccora, autori del libro “Lungo la rotta balcanica. Viaggio nella storia dell'umanità del nostro tempo”, Infinito edizioni

Lunedì 26 aprile - “Non può svolgersi in contrasto... Salute, Lavoro, diritti ai tempi del COVID 19” incontro con Roberto Riverso, Magistrato della Corte di Cassazione, Consulente Giuridico del Ministro del Lavoro

Lunedì 10 maggio - “Culture”, incontro con Luigi Dadina, attore, e Laura Gambi, scrittrice