Danni del maltempo, Liverani (Lega): "La Regione aiuti imprese e cittadini colpiti"

Aiutare gli imprenditori agricoli, i cittadini e gli operatori di attività economiche colpiti dagli eventi atmosferici dell’ultima settimana nel ravennate. A chiederlo, in un'interrogazione, è Andrea Liverani (Lega) che ricorda come "violente raffiche di vento, una tromba d’aria e grandine hanno duramente colpito il Ravennate negli ultimi giorni: sabato 22 Luglio il nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Ravenna dove si sono registrate raffiche di vento fino a oltre i cento chilometri orari. Sono state decine gli interventi delle ambulanze con alcuni feriti portati in ospedale. Grossi alberi sono stati abbattuti dalle raffiche a Conventello, Alfonsine, Bagnacavallo, Voltana e Fusignano, si registrano inoltre danni alle case, attività produttive, magazzini, coltivazioni, e anche nella giornata di martedì 25 Luglio, raffiche di vento estremo hanno colpito tutto il territorio; colpendo anche il territorio faentino; abbattendo alberi, creando danni a strade, veicoli e case".

Liverani ricorda come "Coldiretti Ravenna ha già tracciato un primo bilancio dei danni subiti segnalando i danni più ingenti dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, divelto serre, fatto crollare alberi, letteralmente piegato decine di filari di vite, danni su frutteti colpiti anche da grandine di grosse dimensioni, oltre che avere danneggiato impianti di protezione da eventi atmosferici". Da qui la richiesta di un intervento da parte della Regione.