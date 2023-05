Danni del maltempo, si muove il mondo della politica: "Si dia pronto sostegno alle popolazioni"

Grandi difficoltà nel Ravennate per i danni provocati dall'emergenza maltempo che ha causato l'esondazione di diversi fiumi. Ancora prima di arrivare a una stima dei danni subiti dai territori, si contano purtroppo centinaia di persone evacuate in vari territori e la morte di un uomo a Castel Bolognese. Si mobilita nel frattempo il mondo della politica per dare voce e sostegno al territorio romagnolo. Nella giornata di mercoledì è prevista infatti la visita nelle aree colpite del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, mentre il presidente della Regione Bonaccini è già in contatto con la premier Meloni per la dichiarazione della stato di emergenza nazionale.

Pd: "Una tragedia, 5mila cittadini a rischio evacuazione"

“Tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime dei cittadini, alle popolazioni e a tutti gli amministratori dell’Emilia Romagna e del ravennate, colpiti da questa violenta e preoccupante ondata di maltempo”. Lo affermano in una nota le deputate e i deputati dem eletti in Emilia Romagna, Ouidad Bakkalì, Paola De Micheli, Andrea Gnassi, Stefano Vaccari, Virginio Merola, Ilenia Malavasi, Andrea Rossi e Andrea De Maria. “Una vera e propria tragedia – proseguono gli esponenti Pd – che vede 5mila cittadini a rischio evacuazione, l’evacuazione di scuole, i treni fermi in diverse zone e il rischio imminente di ulteriori esondazioni oltre a quelle già verificatesi”.

"Accogliamo positivamente – concludono - la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso vicinanza al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e alle comunità colpite. La gravità della situazione, che ha messo in ginocchio interi comuni, è sotto gli occhi di tutti. Auspichiamo la massima collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il governo per attivare al più presto e rendere disponibili sin da ora tutti gli aiuti necessari per non lasciare soli cittadini e imprese sia per quanto riguarda i soccorsi e sia per quanto riguarda i ristori per i danni subiti”.

Castaldini (FI): "La Giunta Bonaccini ha tolto fondi per prevenire dissesto idrogeologico"

"Come accade sempre in queste ore di emergenza, in cui la solidarietà alle famiglie e alle aziende che stanno vivendo queste ore tremende per le esondazioni è imperativa, credo sia doveroso chiedersi umilmente se la politica ha fatto tutto quello che avrebbe potuto per prevenire quello a cui stiamo assistendo. Mentre il Governo per voce del ministro all’Ambiente, Gilberto Picchetto Fratin, ha già fatto sapere che l’emergenza sarà accompagnata da adeguate risorse economiche, mi appello alla responsabilità della nostra politica regionale". Lo afferma la consigliera regionale e capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna Valentina Castaldini.

"Cosa è avvenuto in questi anni sul lato della prevenzione di queste emergenze, che purtroppo stanno aumentando in frequenza e pericolosità? Bene, guardando tra i faldoni e le delibere della nostra Emilia-Romagna, a malincuore mi sono resa conto che nella foga di chiudere in pareggio il bilancio della Sanità, la Giunta Bonaccini ha deciso di svincolare fondi destinati ad interventi urgenti per la difesa del suolo o rivolti alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico - dichiara la consigliera azzurra - Più di un milione di euro viene proprio da questo (1.333.364,14 euro). Precisando che un milione di euro sono poca cosa, nel caso specifico, ma resta la decisione che ha preso la Giunta di distrarre risorse per altre destinazioni per pareggiare conti che non tornano sulla sanità. E questo sul lungo periodo farà solo male alla nostra Emilia-Romagna".

"Non solo. Ci sono anche i tanti esempi di interventi strutturali mai realizzati o lasciati a metà, come l’esempio tangibile del trentennale progetto regionale delle casse di espansione per il contenimento delle piene lungo il corso del fiume Senio, fra Riolo Terme e Castel Bolognese, che non è mai stato portato a termine completamente, salvo una promessa dell’assessore all’Ambiente, Irene Priolo, che nel 2021 parlava di conclusione progettuale dei lavori, mai raggiunta, dopo quindici mesi. Questa nello specifico è una delle zone più colpite nelle ultime ore - prosegue Castaldini - Oppure, come ci stanno riferendo molti residenti in queste ore, che la manutenzione dello stesso fiume Senio ad oggi è stata quasi inesistente".

"Nel bilancio regionale il buco è stato coperto. Da cosa? Da quote di avanzo vincolato di amministrazione, che sono state svincolate con l’ultima legge di bilancio - ennesimo regalo che il Governo ha fatto alla Regione - soldi che erano stati ricevuti per finalità ben precise, che la Regione non ha speso e non ha impegnato con progetti, e che adesso può utilizzare per coprire i debiti del servizio sanitario regionale. Si è scelto di non spendere in passato per interventi indispensabili e di manutenzione ordinaria magari, e ora svincolati quelle risorse, comunque sono andate altrove - conclude la capogruppo regionale di Forza Italia - Credo che meriti una spiegazione anche il non utilizzo di quelle risorse in passato e magari l’occasione potrebbe essere data dalla prossima seduta dell’Assemblea Legislativa, in cui chiedo all’assessore Irene Priolo di intervenire con un’informativa su quanto sta accadendo e su quanto accaduto in passato".

Potere al Popolo "Solidarietà ma anche tanta rabbia"

"Nella notte è peggiorata la situazione nella nostra Regione che già ieri vedevamo profilarsi grave. Per adesso si contano due morti e un disperso, due Comuni come Faenza e Castel Bolognese sommersi dall’acqua, tanti paesi in forte difficoltà, 5000 persone a rischio evacuazione". Lo dicono gli esponenti locali di Potere al Popolo. "Prima di tutto vogliamo esprimere solidarietà a tutti i nostri concittadini colpiti, oltre a ringraziare tutti quelli che stanno operando nei soccorsi e per arginare la situazione, nonostante il depotenziamento sistematico della protezione civile avvenuto negli ultimi decenni. Dall’Appennino bolognese al ravennate, siamo vicini alla popolazione e continuiamo a seguire quanto sta avvenendo, sperando che si possa tornare al più presto a una situazione di normalità".

"La preoccupazione di questi momenti non ci fa dimenticare che quanto sta accadendo è il risultato di ciò che denunciamo da anni - aggiunge la portavoce Marta Collot - da una parte il cambiamento climatico, dall’altra la totale mancanza di messa in sicurezza del territorio, la cui responsabilità è nei mancati investimenti pubblici, sia da parte del governo nazionale che dalle amministrazione locali, troppo impegnate in grandi opere dannose e inquinanti come il passante di mezzo, o la creazione di nuovi hub logistici, insomma, di una continua cementificazione del territorio che non può che portare a un peggioramento della situazione nella nostra regione”.

De Monte (Az-Iv): "Un dramma, come venti anni fa in Friuli"

“La mia totale solidarietà alle popolazioni che in queste ore, in Emilia Romagna, sono messe a durissima prova dalle rovinose conseguenze dell’ondata di maltempo in corso sulla regione. Venti anni fa, ero vicesindaco del comune di Pontebba, quando mi ritrovai a gestire la drammatica alluvione che investì l’Alto Friuli e che ebbe conseguenze profonde sulla vita delle nostre comunità, per cui conosco bene i sentimenti di paura e angoscia che molti cittadini staranno provando ora. Confido che l’azione di sostegno del governo sia rapida, che il coordinamento dei soccorsi avvenga in modo efficace e risolutivo e che si finalmente si apra una riflessione adeguata sulla necessità di un riordino territoriale dei tanti fragili territori della nostra penisola”. Così Isabella De Monte, deputata friulana di Azione-Italia Viva.

Movimento 5 Stelle: "Emergenza climatica e transizione ecologica, temi ignoti al Governo"

Il Movimento 5 Stelle invoca lo stato di calamità per far fronte ai danni causati dal maltempo. "Esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le persone che stanno vivendo un grande disagio per via della forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la nostra Regione. Centinaia di evacuati nel Ravennate, ma anche un crollo di una casa nel Bolognese. Questa mattina, purtroppo, abbiamo appreso anche la notizia di una vittima (a Castel Bolognese, ndr), un anziano travolto dalle acque del Senio esondato, ai cui cari va tutto il nostro cordoglio".

"Vicinanza e gratitudine all'intera macchina dei soccorsi che sta lavorando incessantemente per mettere in sicurezza i cittadini e il territorio - affermano in una nota i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l'Emilia-Romagna Marco Croatti e Gabriele Lanzi, i coordinatori delle province di Bologna, Michela Montevecchi, e di Ravenna, Massimo Bosi, la deputata Stefania Ascari e la consigliera regionale Silvia Piccinini - Ormai da diversi anni ci tocca assistere inermi ai danni provocati dai sempre più frequenti fenomeni atmosferici, particolarmente violenti in Emilia-Romagna. È proprio questo il motivo per cui ci battiamo per i temi dell'emergenza climatica e della transizione ecologica, purtroppo ignoti per l'attuale esecutivo".

"Per porre rimedio agli ingenti danni provocati dall'ennesima ondata di maltempo, chiediamo al Governo l'immediata deliberazione dello stato di calamità per fornire pronto sostegno alle popolazioni coinvolte", sottolineano gli esponenti pentastellati, mentre la consigliera regionale Piccinini aggiunge: "Conclusa la fase emergenziale crediamo che sia opportuno che la Giunta, con l'assessora regionale Irene Priolo, svolga una informativa in Commissione o nella prima Assemblea su quanto accaduto in questi giorni".

Basso (Lega): "L’Europa sostenga l’Emilia-Romagna"

"L’Europa sostenga l’Emilia-Romagna flagellata dalle alluvioni di queste ultime giornate di ininterrotte e abbondanti piogge". A chiamare in causa la Commissione è l’europarlamentare Lega-Id Alessandra Basso che, attraverso un’interrogazione, sollecita un supporto ai territori maggiormente colpiti, in particolare le province di Bologna, Modena e Ravenna. "Si contano persone evacuate, ettari di coltivazioni pregiate compromessi, ad aggravare peraltro una situazione già pesante per gli alti costi energetici, e territori montani sottoposti a forti tensioni nei propri equilibri idrogeologici – afferma l’eurodeputata -. È dunque importante che l’Europa intervenga a fronte di un’emergenza, di una catastrofe regionale straordinaria, che causa gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sulle infrastrutture e sulla tenuta economica dei territori e per cui esiste una clausola nel Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea". La richiesta della europarlamentare è dunque di "prevedere una procedura rapida a supporto dell’Italia, anche con riferimento all’eventuale attivazione del Fondo di Solidarietà tramite l’incremento del relativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale". Basso interroga inoltre sulla volontà di scorporare dalle proposte di aggiornamento del Patto di Stabilità e Crescita i fondi destinati alla prevenzione dei disastri naturali nelle regioni più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Calenda (Azione): "Più investimenti in prevenzione e infrastrutture di contenimento"

"Le immagini dell’alluvione che arrivano dall'Emilia Romagna destano una grande preoccupazione. Voglio esprimere la mia solidarietà ai cittadini, agli amministratori e a tutti quelli che in queste ore sono impegnate a prestare soccorso. E’ necessario approvare un piano per la gestione del dissesto idrogeologico e aumentare gli investimenti in prevenzione e infrastrutture di contenimento per rendere più sicuri i territori: non possiamo più aspettare". Così il leader di Azione Carlo Calenda.

Buonguerrieri (FdI): "Massimo impegno a tutti i livelli"

"Il Governo sta seguendo ai massimi livelli quanto sta avvenendo nelle zone interessate dall’alluvione. Il Presidente Meloni è in stretto contatto con le autorità interessate e il Ministro Lollobrigida si recherà oggi stesso nel Faentino per verificare direttamente la situazione, visitando alcune aziende alluvionate. Il Ministro Musumeci, anche attraverso la Protezione Civile, sta garantendo operatività sul campo affrontando le criticità createsi. Il Vice Ministro Bignami sta seguendo con Anas e Rfi la situazione dei trasporti direttamente dal territorio già da ieri notte”. A fare il punto della situazione sul maltempo nel Ravennate e nel Faentino è Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia. “Dunque massimo impegno a tutti i livelli per garantire la migliore risposta possibile ai nostri corregionali colpiti dall'ondata di maltempo – conclude Alice Buonguerrieri - Esprimo la mia personale vicinanza a tutti i cittadini e a tutte le imprese coinvolte in questa emergenza, e cordoglio per la persona che ha perso tragicamente la vita travolto dalle acque del Senio a Castel Bolognese. Impegnata oggi nel voto di fiducia alla Camera, mi recherò nelle zone alluvionate nei prossimi giorni".

Tosiani (Pd): "Cordoglio per le vittime e vicinanza alle comunità colpite"

"In queste ore difficili esprimo il cordoglio del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna ai familiari delle vittime e la vicinanza e la solidarietà alle persone, alle famiglie che stanno vivendo una situazione molto difficile in Romagna e nel bolognese soprattutto; zone colpite da esondazioni di fiumi e allagamenti provocati da un'ondata di maltempo violentissima". Questo è quanto dichiara il segretario del Pd dell'Emilia-Romagna Luigi Tosiani. "Un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, ai volontari, alla Regione Emilia-Romagna per il suo prezioso lavoro, a chi stanotte si è messo a disposizione per dare una mano in ogni modo. Ho sentito tante Sindache e Sindaci al telefono, e voglio dire a tutte e tutti loro grazie per quanto stanno facendo, pancia a terra, per le nostre comunità. La tempra e il carattere della nostra splendida regione ci permetteranno di superare anche questa emergenza".

Ghidoni (Lega): "Sostegno alle popolazioni colpite e al settore agricolo"

“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alle Comunità emiliano-romagnole colpite dalle alluvioni, a seguito delle piogge di queste ore. A pagare le spese sono state soprattutto le province di Ravenna, Modena e Bologna - ha dichiarato la parlamentare europea del gruppo Lega - ID Paola Ghidoni - L’Europa dimostri di essere al servizio dei territori e intervenga a sostegno delle popolazioni colpite, con una particolare attenzione al settore agricolo, già provato dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Invece di finanziare inutili e pericolose ricerche sui cibi sintetici con la scusa di sostenere un’industria che ancora non esiste, la Commissione Europa si metta a disposizione delle aziende che da sempre sono vanto del territorio emiliano-romagnolo e danno lavoro a migliaia di cittadini. Il nostro Paese si fonda su queste realtà e si nutre delle eccellenze che esse producono. Dimenticarle sarebbe inaccettabile”.

