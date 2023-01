"Dante era di destra", polemica dopo le parole del ministro alla cultura. L'assessore Sbaraglia: "Irrispettoso e grottesco"

“La destra ha cultura. So di fare un’affermazione molto forte, ma ritengo che il fondatore del pensiero di destra nel nostro paese sia Dante Alighieri". E' la dichiarazione shock del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla kermesse milanese di Fratelli d'Italia. Parole che non sono rimaste inascoltate e che hanno generato polemiche da parte di diversi schieramenti politici, anche nel ravennate, dove il Sommo Poeta riposa.

"Sono convinto che una delle tentazioni più forti in cui si può inciampare nel confronto con la storia, che sia attraverso il racconto storico, o le opere che nel suo corso l'arte ha prodotto, sia di leggerla attraverso le lenti del presente - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia - E' una tentazione perché spesso siamo davanti a qualcosa di talmente imponente e assoluto che supera la dimensione del tempo. Ma ogni opera, ogni evento, ogni pensiero è inscindibilmente figlio innanzitutto del proprio tempo, ogni attimo della storia o dell'arte sono stati contemporanei: sono nati nella loro contemporaneità e per la loro contemporaneità. Qualsiasi lettura non può che partire da qui e la più grande violenza che si possa fare loro è quella di trascinarle fuori dall'(ormai proprio) assoluto per piegarle alle misere logiche dell'oggi".

"Noi ravennati abbiamo la fortuna di poterci confrontare da secoli con l'eredità di Dante, della sua opera e del suo pensiero, e conosciamo l'enorme portata delle sue parole, la loro forza che risuona intatta ancora oggi - continua Sbaraglia - A Ravenna abbiamo toccato con mano, soprattutto in occasione delle celebrazioni del settimo centenario dantesco, la loro potenza trascinante, la loro capacità di ispirare. Credo che non ci sia nulla di più irrispettoso e grottesco che appuntargli goffamente al petto stravaganti spille di partito.Se l'attuale ministro della cultura avesse fatto visita a Ravenna nei mesi delle celebrazioni avrebbe sicuramente trovato infinite occasioni per capire come sviluppare un dialogo tra Dante e l'oggi senza cadere nel paradossale".