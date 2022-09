De Carli (Apli): "La nostra è la vera ed unica alternativa all’agenda Draghi"

Continua il per la Romagna di Alternativa per l’Italia, che sabato ha incontrato i cittadini di Riolo Terme e Ravenna: “Abbiamo ribadito con forza le ragioni della vera ed unica alternativa all’agenda Draghi”, dice Mirko De Carli, consigliere comunale a Riolo Terme e delegato per l’Emilia-Romagna della lista “Alternativa per l’Italia”. E presenta il secondo punto del programma illustrato ai banchetti elettorali: “Abbiamo raccolto il grido di dolore di tante imprese colpite dall’incremento esponenziale dei costi energetici. Per questo proponiamo un incentivo per la piccola e piccolissima impresa a conduzione familiare, in particolare per gli under 40 come modalità di autoimpiego e contrasto alla disoccupazione, rifiutando qualsiasi sostegno diretto o legislativo all’espansione di imprese multinazionali ai danni delle imprese italiane” dichiara De Carli, oggi presente insieme a Eugenio Dima (candidato al Senato) e altri dirigenti riolesi (Fabio Pelosio e Carmine Annunziato) e ravennati (Alessandra e Vittorio Melandri).