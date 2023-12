De Carli (Pdf): "Nel patto salvini-bonaccini non si trova traccia del casello autostradale di Castelbolognese-Valle del Senio"

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme per la lista “Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia”, esprime il proprio rammarico per la dimenticanza del casello autostradale di Castelbolognese-Valle del Senio nelle opere comunicate alla conferenza stampa del patto Salvini-Bonaccini: “Con il riconoscimento Unesco della Valle del Senio a patrimonio dell'umanità ci saremmo attesi un impegno pubblico ed in pompa magna di Salvini e Bonaccini per garantire un accesso adeguato ai turisti ma del casello autostradale di Castelbolognese-Valle del Senio non troviamo traccia nelle comunicazioni date alla stampa. Fa sorridere quindi ricordare le parole del vice del capo della Lega Galeazzo Bignami che dichiarava come "cosa fatta" un'opera infrastrutturale strategica per il territorio della Valle del Senio. Immaginare di sfruttare al meglio il riconoscimento Unesco non avendo una via d'accesso primaria per far arrivare turisti e visitatori è pura follia. Persino a Matera, quando venne designata capitale europea della cultura, venne ultimata la linea ferroviaria diretta da Bari prima non esistente. Come Popolo della Famiglia chiediamo con forza che sia Salvini che Bonaccini si esprimano favorevolmente sull'opera e che la Valle del Senio, dopo la tradegia dell'alluvione, non venga limitata nel suo potenziale negandogli un accesso preferenziale alle rete autostradale nazionale”.