De Pascale 'in pole' per il dopo Bonaccini: "Impegnarsi per la Regione è un onore"

L'ipotesi del sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, candidato alla guida della Regione Emilia-Romagna, si fa sempre più concreta dopo le parole dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla ("è un ottimo talento. Ho grande stima per lui", ndr) mercoledì pomeriggio a Rimini, durante un convegno organizzato da Confartigianato. E l'ufficialità, almeno da parte del Partito democratico, potrebbe arrivare venerdì, in occasione della direzione del partito.

Colla e De Pascale sono al centro del totonomi per prendere il testimone del dimissionario Stefano Bonaccini da diverse settimane e oggi si sono ritrovati fianco a fianco per l'evento di Confartigianato. Con l'assessore regionale, non si sbilancia il primo cittadino ravennate, conscio anche che "chi entra papa in conclave ne esce cardinale", c'è sempre stata "grande affinità - commenta le sue dichiarazioni -. In questi cinque anni abbiamo lavorato fianco a fianco sui temi cari a Comune e provincia". Ed è stato "un punto di riferimento per tutto il sistema produttivo regionale. Due esempi su tutti, prosegue De Pascale: la rete dei tecnopoli, con il supercalcolo e l'Intelligenza artificiale, e il metodo per il Patto per il lavoro e il clima, "tra le più avanzate esperienze di concertazione in Europa". Si tratta di "due punti fermi - sottolinea De Pascale - del futuro dell'Emilia-Romagna a prescindere dalle scadenze e dalle decisioni, elementi di innovazione assoluta". Insomma, la stima tra Colla e De Pascale è "reciproca" e "questi mesi di tam tam e di toto candidati non l'hanno scalfita", ma arriva il momento delle scelte. E la bilancia pare pendere verso la Romagna.

"Il centrosinistra deve scegliere il prima possibile, soprattutto per rispetto degli emiliano-romagnoli", continua De Pascale, ci sono già state campagne elettorali a settembre e ottobre, dopo un mese di agosto che le rende "complicate". Il nome deve dunque arrivare "il prima possibile" e se il Pd è il traino della coalizione di centrosinistra, tutte le forze devono avere "la stessa dignità". Occorre fare "una scelta insieme, aprendosi anche alla rete di liste civiche". Ovviamente De Pascale non dice se sarà lui il candidato, ma di certo non vuole essere un "problema: l'Emilia-Romagna è troppo importante, si deve essere a disposizione, impegnarsi per la Regione è un onore immenso. Si deciderà". Tuttavia per i prossimi anni, conclude, "la battaglia delle battaglie è la difesa della sanità pubblica". Per il resto "da romagnolo e da sindaco l'auspicio è che chi guiderà l'Emilia-Romagna si batta per l'alluvione come Bonaccini si è battuto per il terremoto". (Dire)

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday