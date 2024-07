De Pascale al terzo posto tra i sindaci più amati d'Italia: la classifica 'Governance Poll'

Sembra sempre più lanciato nella corsa per le elezioni regionali 2024 Michele De Pascale. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi che lo ha ufficializzato come candidato ufficiale del Pd per la poltrona di presidente dell'Emilia Romagna, il sindaco di Ravenna viene piazzato sul podio d'Italia dal Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. In questa classifica primeggia Michele Guerra, sindaco di Parma, seguito Gaetano Manfredi (Napoli) e da De Pascale. Tra i presidenti di Regione invece risulta in prima posizione Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, con il 68%), seguito dall'ormai ex presidente Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna, 67%) e da Luca Zaia (Veneto, 66%).