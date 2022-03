Definiti i candidati di Ravenna Coraggiosa per le elezioni territoriali del 3 aprile

L’assemblea di Ravenna Coraggiosa svoltasi online mercoledì sera, oltre a un’occasione utile per fare il punto con le attiviste e gli attivisti rispetto agli impegni dei prossimi mesi, ha anche definito con voto unanime il capitolo riguardante l’elezione dei Consigli territoriali previste per il 3 aprile. "Oltre a confermare l’importanza politica - spiegano in una nota - dell’essere riusciti a costruire una lista unitaria del campo progressista insieme alle altre forze di maggioranza, “Insieme per i territori”, a testimonianza della volontà di rinnovare gli impegni del programma di mandato, è stata ribadita la speranza che anche questa scelta possa contribuire ad una discussione meno “politicista” e vincolata alle logiche di partito nelle consulte civiche, a favore di un lavoro di rappresentanza sempre più marcata delle istanza delle comunità territoriali. Per questo Ravenna Coraggiosa porterà un contributo convinto di idee e di persone".

Ecco l’elenco dei candidati:

Centro urbano: Nevio Senni e Mariarosa Valente.

Ravenna Sud: Giulia Bratta e Ombretta Ventimiglia.

Darsena: Natascia Tronconi, Salvatore Goddi, Carla Olivieri, Mattia Siboni

Mare: Camilla Orlandini, Andrea “Sirri” Saracino.

Castiglione: Giovanni Rocchi, Alessia Fabbri, Christian Brigliadori.

San Pietro in Vincoli: Cesare Salti, Sara Toschi, Nicola Staloni, Eros Tassinari.

Roncalceci: Benedetta Emiliani.

Sant’Alberto: Vittorio Martini.