Degrado a Cosina, Liverani (Lega): "Auto danneggiate, urla e minacce. Nulla è stato fatto per ristabilire l'ordine"

La Lega di Faenza segnala da anni come nel territorio la sicurezza non sia evidentemente fra le priorità della sinistra: in particolare sono svariate le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte di cittadini relative all’estremo degrado in cui versa la frazione di Cosina già da troppo tempo. I residenti lamentano episodi che non possono più essere tollerati: auto danneggiate, urla in piena notte, accumulo di sporcizia, episodi di minaccia. Mesi fa depositai un’interpellanza comunale con la quale denunciavo la situazione di degrado e abbandono di Cosina, ma da allora nulla è stato fatto per ristabilire ordine e legalità.

Come Lega ribadiamo che la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria per gli amministratori, non bastano promesse o annunci strumentali come abbiamo visto in passato, ma servono fatti e anche celermente, affinchè non si alimenti un clima di paura e incertezza. Sappiamo, inoltre, che questi episodi non si verificano solo a Cosina, ma si sono espansi a macchia d’olio in varie zone di Faenza, tra cui il centro storico dove si ripetono costantemente episodi di criminalità. Speriamo vivamente che la Giunta e l’Assessore Bosi aprano gli occhi su questi problemi e comincino a risolverli come si deve come meritano tutti i cittadini di Faenza.

Andrea Liverani - Lega