Degrado a Lugo, Capucci (FdI): "Il sindaco tuteli la sicurezza dei cittadini"

Premesso che ci siamo sempre astenuti dal fare interventi sul tema sicurezza e degrado urbano anche dopo gli ultimi episodi in centro a Lugo, consapevoli che il tema si presta particolarmente a facile demagogia e sarebbe stato facile approfittare di questo per attaccare l’amministrazione, ma non lo abbiamo mai fatto. Siamo coscienti che il Sindaco ha solo in parte la responsabilità su questo tema, sappiamo altresì che per combattere il degrado urbano e morale dei nostri tempi si dovrebbe intervenire nell’ambito sociale, della scuola, dello sport, dello svago, in sostanza su tutti gli elementi che compongono quello che è lo stile e la qualità della vita dei nostri concittadini, in particolare di quelli più giovani, qui la responsabilità e l’intervento dell’amministrazione potrebbe essere molto importante.

Vogliamo focalizzare il tema sicurezza in ambito giovanile e sulla nuova moda delle cosiddette baby gang, è passato recentemente durante una trasmissione televisiva il messaggio che anche sul nostro territorio se delinqui sei figo, se fai il prepotente usi la violenza sei un uomo realizzato, be a questo proposito pensiamo che i rappresentanti delle istituzione locali debbano prendere fermamente le distanze da questo modo di fare, da noi valori come solidarietà e confronto, amicizia e rispetto fanno parte del nostro bagaglio culturale e del nostro modo di fare, questi atteggiamenti secondo noi vanno stigmatizzati e condannati. Fermamente.

Il direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna chiede nell’immediato al Sindaco di Lugo di prendere tutte le misure disponibili per tutelare la serenità e la sicurezza dei cittadini lughesi, in particolare ci riferiamo ad alcune zone del centro di Lugo che alla sera diventano particolarmente critiche.

Suggeriamo di valutare l’utilizzo e la collaborazione degli street tutor, per sorvegliare ed eventualmente intervenire chiamando le forze dell’ordine nel caso Ve ne fosse la necessità.

Chiediamo inoltre di introdurre ogni misura volta a premiare ed accompagnare i giovani nel loro percorso di vita sul nostro territorio, mi riferisco a servizi collaterali alla scuola, attività ed eventi sportivi e culturali, allo svago e divertimento, ma anche alla possibilità di formazione al fine di trovare una collocazione lavorativa a tutti i servizi alla famiglia, siamo coscienti che sono temi importanti e complessi e ci vorrebbe la famosa bacchetta magica, ma vogliamo più attenzione su questi temi da parte dei nostri sindaci.

Il messaggio che vogliamo far passare è quello di appoggio e vicinanza a chi vuole vivere in pace e far parte a pieno titolo della nostra comunità, ma massima fermezza e condanna senza tentennamenti su comportamenti violenti ed inaccettabili, in particolare perché a farne le spese sono sempre i più deboli.

Anticipiamo che faremo una proposta scritta, dettagliata ed articolata indirizzata al Sindaco, su come finanziare e gestire gli street tutor e su quali benefici potrebbero portare alla sicurezza nella nostra città.

Rudi Capucci - Coordinatore Fratelli d'Italia Lugo e Bassa Romagna