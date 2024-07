"Degrado ambientale e sociale": Ancisi (LpRa) porta il caso del parco di via Spadolini in Consiglio comunale

Il capogruppo in Consiglio comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, porta il tema del "degrado ambientale e sociale" nel parco di via Spadolini in zona Darsena”. Il tema sarà discusso il 30 luglio, dopo una seduta istruttoria da svolgere presso le commissioni consiliari Polizia Locale e Ambiente. Ancisi specifica di aver avanzato "richiesta di atti ed informazioni al servizio Sviluppo delle Attività Produttive (Suap). Ho ricevuto testimonianze da abitanti della zona interessata, che allo scopo, fino a prima e da lungo tempo inascoltati, avevano già sottoscritto, nel numero di una sessantina, una petizione da rivolgere al sindaco. Una loro rappresentanza era stata ricevuta dal commissariato della Polizia Locale competente, su richiesta motivata da me rivolta il 10 giugno al comandante Giacomini".